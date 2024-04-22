Суд заарештував підозрюваних у вбивстві поліцейського

Обом підозрюваним у вбивстві патрульного на Вінниччині судді обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Вінницький міський суд обрав у понеділок, 22 квітня, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою затриманим напередодні підозрюваним у вбивстві 20-річного поліцейського в Вінницькій області. Згідно з даними Офісу генпрокурора України, спочатку судді оголосили свою ухвалу щодо одного з підозрюваних, військовослужбовцю 1972 року народження, якому було обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Водночас пресслужба обласного ГУ Нацполіції уточнила , що "наступні 60 діб 52-річний підозрюваний перебуватиме в слідчому ізоляторі". За вчинений злочин йому загрожує довічне позбавлення волі.

Згодом безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою було ухвалено й стосовно 26-річного сина військовослужбовця, який так само вважається підозрюваним. У міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що обом підозрюваним інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

Підозрювані перевозили ящик з гранатами

Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в ефірі національного телемарафону, що двоє військових, яких підозрюють у стрілянині в поліцейських на Вінниччині, везли в автомобілі ящик з гранатами, який потім скинули у водойму. "Мотив встановить слідство. Водночас ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони уже вказали, де розташовані скинуті у водойму ці гранати в ящиках", - сказав Клименко, якого цитує інформагенція "Українські новини".

Урядовець додав, що на місці, де скинули гранати, зараз працюють водолази. Слідчі знайшли зброю, з якої один із затриманих вбив поліцейського. Її як доказ залучать до кримінального провадження.

Щодо стану поліцейського, якого було поранено під час стрілянини, то він важкий, але стабільний, додав міністр.

Напад на поліцейських

Раніше голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що нападників на поліцейських затримали співробітники спецпідрозділу КОРД на території Одеської області 21 квітня. Зловмисниками виявилися двоє військових - батько (52 роки) та син (26 років), уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обов'язків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити одного зі зловмисників.

Нагадаємо, вночі 20 квітня правоохоронці зупили для перевірки документів автомобіль, де було двоє чоловіків-військовослужбовців. Згодом зчинилася сварка, під час якої військові відкрили вогонь з вогнепальної зброї у поліцейських. Унаслідок чого 20-річний правоохоронець Максим Зарецький загинув на місці від отриманих поранень.