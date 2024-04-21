Затримані військові, які убили поліцейського на Вінниччині

Нападники на патрульних - двоє військових, батько та син. Обставини події, що сталася 20 квітня, та мотиви злочину встановлюються.

В Одеській області затримали двох чоловіків, які вночі 20 квітня напали на патрульних на Вінничині та убили одного з них. Про це повідомив керівник Національної поліції України Іван Вигівський у неділю, 21 квітня.

За його даними, ідеться про двох військових. "Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисника", - ідеться у повідомленні Вигівського у Facebook. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

Водночас у Офісі генпрокурора України уточнили, що підозрюваних затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Як повідомлялось, уночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений.

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Нагадаємо, визнати особу винною у вчиненні злочину може тільки суд.