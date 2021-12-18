Суд у США відновив вимогу обов'язкової вакцинації у великих компаніях

Федеральний апеляційний суд шостого округу США в п'ятницю, 17 грудня, скасував судову заборону, яка блокувала розпорядження адміністрації президента США Джо Байдена щодо обов'язкової вакцинації. Ця вимога зобов'язувала співробітників приватних компаній з понад сотнею працівників щепитися або проходити щотижневе тестування на коронавірус.

Суддя Джейн Странч зазначила, що обов'язкова вакцинація може бути обґрунтованою для захисту американських робітників від коронавірусу. "Пандемія COVID-19 завдала шкоди всій Америці, призвела до понад 800 тисяч смертей, скорочення робочих місць по всій країні та поставила під загрозу економіку", - цитує Странч агенція AFP.

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Зазначається, що тепер справу можуть скерувати до Верховного суду, оскільки два апеляційні суди винесли протилежні рішення. Як повідомляє агенція AP, деякі прокурори вже заявили про намір подати апеляцію до Верховного суду.

Призупинення обов'язкової вакцинації у США

6 листопада апеляційний суд п'ятого округу США у Новому Орлеані призупинив вимогу обов'язкової вакцинації у великих компаніях. Таке рішення аргументували "серйозними законодавчими та конституційними питаннями". Позови до суду подали десятки компаній та релігійних груп у щонайменше 27 штатах. Крім того, проти обов'язкової вакцинації виступили прокурори штатів Техас, Луїзіана, Юта та Південна Кароліна.

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На думку позивачів, виконавча влада США не має права зобов'язувати співробітників до вакцинації, а у разі відмови від щеплення - позбавляти їх роботи.

Порушення вимоги обов'язкової вакцинації або щотижневого тестування на коронавірус для великих компаній передбачає близько 14 тисяч доларів штрафу для роботодавця. Очікується, що це правило набере чинності з 4 січня 2022 року та стосуватиметься щонайменше 84 мільйонів працівників по всій країні.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, станом на 17 грудня майже 85 відсотків дорослого населення США та 72,5 відсотка всього населення отримали як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19.