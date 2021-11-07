Суд США призупинив вимогу обов'язкової вакцинації у великих компаніях

Федеральний апеляційний суд п'ятого округу США в суботу, 6 листопада, призупинив дію розпорядження адміністрації президента США Джо Байдена, що зобов'язує співробітників приватних компаній, де працює більше ста людей, вакцинуватися або проходити щотижневе тестування на коронавірус.

Суд, що розташований у Новому Орлеані, ухвалив таке рішення з огляду на "серйозні законодавчі та конституційні питання" після того, як отримав позови від десятків компаній. На думку позивачів, виконавча влада США не має права зобов'язувати співробітників до вакцинації, а у разі відмови від щеплення - позбавляти їх роботи. Щонайменше у 27 штатах подали відповідні позови до суду. Крім того, проти обов'язкової вакцинації виступили в прокуратурах штатів Техас, Луїзіана, Юта та Південна Кароліна.

На думку генерального прокурора Луїзіани Джеффа Лендрі, рішення суду перешкодить президентові Джо Байдену продовжувати реалізовувати "незаконні" наміри.

"Президент не нав'язуватиме медичні процедури американському народу без стримувань і противаг, передбачених конституцією", - цитує заяву Лендрі агенція AP.

Адміністрація Байдена має надати пояснення свого рішення у понеділок, 8 листопада.

Вимога обов'язкової вакцинації

У Білому домі заохочують проведення широкомасштабної вакцинації як найшвидшого способу покласти край пандемії COVID-19, яка забрала життя більше 750 000 американців.

Вимога обов'язкової вакцинації або щотижневого тестування на коронавірус для великих компаній передбачає близько 14 тисяч доларів штрафу для роботодавця у разі порушення. Очікувалося, що це правило набере чинності з 4 січня 2022 року та стосуватиметься щонайменше 84 мільйонів працівників по всій країні.

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