Суд дозволив Ассанжу оскаржити екстрадицію до США

Суд дозволив Ассанжу оскаржити екстрадицію до США26 березня 2024 р.
Високий суд Лондона висунув низку умов уряду Сполучених Штатів задля екстрадиції засновника інформаційної платформи Wikileaks Джуліана Ассанжа. У разі відмови Вашингтона виконати ці умови Ассанж зможе подати апеляцію на ухвалу про його екстрадицію, йдеться в постанові суду, опублікованій у вівторок, 26 березня.
Зокрема, суд вимагає від США упродовж трьох тижнів надати "задовільні гарантії" того, що Ассанж зможе посилатися на першу поправку до конституції США, яка гарантує свободу слова, і що він матиме ті самі права, як і громадяни США, та що він не буде засуджений через своє громадянство, а в разі обвинувального вироку не буде засуджений до страти.
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Розгляд справи триватиме 20 травня. Якби засновнику WikiLeaks відмовили в подачі апеляції, його могли б екстрадувати в США протягом декількох днів. На дводенних слуханнях у лютому адвокати Ассанжа стверджували, що звинувачення проти їхнього підзахисного є політично мотивованими і що запит США на його екстрадицію незаконний.
За що судять Ассанжа
52-річний Джуліан Ассанж звинувачується американською владою в змові з метою зламу мереж урядових комп'ютерів і незаконного оприлюднення в 2010 році імен джерел таємної інформації, що має стосунок до оборони. Йдеться, зокрема, про крадіжку і оприлюднення таємних матеріалів про військові операції США в Іраку і Афганістані.
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Американська прокуратура хоче притягнути його до суду за крадіжку і розкриття такої інформації і домагається екстрадиції Ассанжа в США. За словами представниці обвинувачення Клер Доббін, засновника WikiLeaks судять не за його політичну позицію, а за вчинок, який піддав загрозі життя багатьох людей. Раніше захист Ассанжа заявляв, що його переслідування - політично мотивоване. Для його прихильників, навпаки, він - герой, який викрив зловживання владою і неправомірні дії США у війнах в Афганістані та Іраку.
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Високий суд Лондона в грудні 2021 року підтримав апеляцію, подану владою США, і скасував заборону на екстрадицію Ассанжа в Сполучені Штати. У березні 2022 року Верховний суд Великобританії відмовився задовольнити апеляцію Ассанжа на це рішення Лондонського суду, а в квітні 2022 року Вестмінстерський магістратський суд Лондона ухвалив постанову про екстрадицію засновника WikiLeaks в США. 17 червня того ж року тодішня голова міністерства внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател підписала наказ про екстрадицію Ассанжа до США.
У Сполучених Штатах Ассанжу загрожує 175 років тюремного ув'язнення.