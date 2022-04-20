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WikiLeaks

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "WikiLeaks".

WikiLeaks є викривальною інтернет-платформою, на якій анонімно виставляються документи, доступ до яких обмежено їхньою конфіденційністю, через цензуру або інші причини. Публікуючи документи, активісти WikiLeaks виходять з того, що ця інформація представляє суспільний інтерес. Найвідомішим представником WikiLeaks є Джуліан Ассанж. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Репортери без кордонів вимагають звільнити Ассанжа

"Репортери без кордонів" вимагають звільнити Ассанжа 20.04.2022

Засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу може загрожувати до 175 років позбавлення волі, якщо суд визнає його винним у шпигунстві.
Лондон: суд дозволив Ассанжу оскаржити рішення про його екстрадицію до США

Лондон: суд дозволив Ассанжу оскаржити рішення про його екстрадицію до США 24.01.2022

У США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа звинувачують у незаконному отриманні та публікації секретних даних, а також у змові з метою комп'ютерного злому. Йому загрожує до 175 років ув'язнення.
Британський суд дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США

Британський суд дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США 10.12.2021

Засновника Wikileaks можуть екстрадувати із Великобританії до США. Там йому загрожує до 175 років ув'язнення.
Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа позбавили громадянства Еквадору

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа позбавили громадянства Еквадору 28.07.2021

Суд скасував еквадорське громадянство засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа. Офіційна причина - адміністративні помилки під час його натуралізації, пишуть ЗМІ.
Суд в Лондоні відмовився звільнити Ассанжа під заставу

Суд в Лондоні відмовився звільнити Ассанжа під заставу 06.01.2021

Джуліан Ассанж залишатиметься в ув'язненні в Лондоні. Раніше британський суд вирішив не видавати засновника WikiLeaks США - через загрозу самогубства.
Мексика пропонує Ассанжу політичний притулок

Мексика пропонує Ассанжу політичний притулок 04.01.2021

З пропозицією надати Джуліану Ассанжу політичний притулок виступив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Він планує уповноважити главу МЗС провести відповідні консультації з британським урядом.
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж - герой чи злочинець?

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж - герой чи злочинець? 04.01.2021

Суд у Лондоні відмовив в екстрадиції Джуліана Ассанжа до США, де йому загрожує до 175 років в'язниці. Найбільш резонансні вчинки засновника платформи WikiLeaks - в огляді DW.

Британський суд відмовив США в екстрадиції Джуліана Ассанжа

Британський суд відмовив США в екстрадиції Джуліана Ассанжа 04.01.2021

Британський суд відмовив США в екстрадиції Джуліана Ассанжа через ризик того, що засновник WikiLeaks вчинить самогубство.
США висунули нове обвинувачення проти Джуліана Ассанжа

США висунули нове обвинувачення проти Джуліана Ассанжа 25.06.2020

Мін'юст США звинувачує Джуліана Ассанжа і його спільників у вербуванні людей для зламу комп'ютерних мереж. Засновника WikiLeaks підозрюють "в одному з найбільших розкрадань секретної інформації в історії США".
У Лондоні вирішать, чи екстрадувати Ассанжа до США

У Лондоні вирішать, чи екстрадувати Ассанжа до США 24.02.2020

У Лондоні почався розгляд справи щодо екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США, де його звинувачують у публікації секретних документів.
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж потребує термінової госпіталізації - лікарі

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж потребує термінової госпіталізації - лікарі 25.11.2019

Викривач Джуліан Ассанж, який перебуває у британській в'язниці, терміново потребує медичної та психологічної допомоги, заявили лікарі з ФРН та ще семи країн.
У Швеції припинили розслідування проти Ассанжа у справі про зґвалтування

У Швеції припинили розслідування проти Ассанжа у справі про зґвалтування 19.11.2019

Розслідування в справі про зґвалтування проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа припинили через ослаблення доказової бази, стверджують шведські прокурори.

Слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США призначили на лютий 2020 року

Слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США призначили на лютий 2020 року 14.06.2019

За оприлюднення секретних документів засновнику WikiLeaks загрожує у США ув'язнення терміном до 175 років. Джуліан Ассанж відкидає обвинувачення проти себе та опиратиметься екстрадиції.
Уряд Великобританії вирішив видати викривача Джуліана Ассанжа США

Уряд Великобританії вирішив видати викривача Джуліана Ассанжа США 13.06.2019

Відповідне рішення підписав глава МВС Великобританії. Остаточно про видачу засновника викривальної платформи Wikileaks вирішить суд у Лондоні.
Вашингтон передав Лондону запит на екстрадицію Ассанжа - ЗМІ

Вашингтон передав Лондону запит на екстрадицію Ассанжа - ЗМІ 11.06.2019

Влада США висунула засновнику WikiLeaks додаткові звинувачення за 17 новими пунктами. Запит про екстрадицію передали британській стороні, пише The Washington Post.
У Швеції суд відхилив запит прокуратури на арешт Ассанжа

У Швеції суд відхилив запит прокуратури на арешт Ассанжа 03.06.2019

Суд вирішив, що прокуратура має можливість допитати засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа і без ордеру на арешт.
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