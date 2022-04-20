На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "WikiLeaks".

WikiLeaks є викривальною інтернет-платформою, на якій анонімно виставляються документи, доступ до яких обмежено їхньою конфіденційністю, через цензуру або інші причини. Публікуючи документи, активісти WikiLeaks виходять з того, що ця інформація представляє суспільний інтерес. Найвідомішим представником WikiLeaks є Джуліан Ассанж. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.