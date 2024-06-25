Засновник WikiLeaks Ассанж звільнений з британської в'язниці

Джуліан Ассанж визнає себе винним у порушенні законів США про шпигунство в угоді з міністерством юстиції. Це дозволить йому повернутися на батьківщину в Австралію.

Високий суд Лондона звільнив засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа під заставу. Про це представники WikiLeaks повідомили у ніч на вівторок, 25 червня. Ассанж зранку 24 червня залишив британську в'язницю суворого режиму Белмарш, а пізніше сів на літак у лондонському аеропорту Станстед і відлетів із Великобританії, зазначили його соратники. За їхніми підрахунками, автор WikiLeaks провів у пенітенціарному закладі 1901 день.

Ассанж досяг попередньої угоди зі слідством про визнання себе винним за одним пунктом обвинувачення із 18, зазначають газета The Washington Post та телеканал CNN із посиланням на судові документи. Угода ще не завершена офіційно, зазначили у WikiLeaks.

За умовами нової угоди, прокурори міністерства юстиції США вимагатимуть для викривача з громадянством Австралії 62 місяці позбавлення волі, які він уже провів у в'язниці суворого режиму у Лондоні. Передбачається, що суд на Північних Маріанських островах - неінкорпорованій організованій території Сполучених Штатів - ухвалить рішення 26 червня.

Це дозволить йому повернутися на батьківщину в Австралію, де у нього дружина та діти.

Справа Джуліана Ассанжа

У США творця WikiLeaks звинувачують за 18 пунктами, у тому числі у викраданні секретної інформації, шпигунстві та змові з метою злому комп'ютерних мереж. Раніше повідомлялося, що у разі винесення обвинувального вироку йому загрожувало б 175 років ув'язнення.

На думку Вашингтона, Ассанж отримав від американського військовослужбовця Бредлі Меннінга, який згодом змінив стать і став Челсі Меннінг, секретні матеріали, що стосуються військових операцій США в Іраку та Афганістані. Це поставило під загрозу життя інформаторів американських спецслужб, вважає влада Сполучених Штатів. У той же час прихильники Ассанжа зазначають, що в результаті публікації матеріалів на WikiLeaks громадськість дізналася про злочини, скоєні американськими солдатами на Близькому Сході.

Притулок у посольстві Еквадору

З 2012 по 2019 роки Ассанж переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Засновник WikiLeaks не визнавав вину та вказував, що Швеція може екстрадувати його до США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо викривача.

У квітні 2019-го Еквадор позбавив творця WikiLeaks притулку, посилаючись на порушення міжнародних конвенцій. Тоді ж викривача заарештували в посольстві південноамериканської країни.