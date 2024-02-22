У Лондоні завершилися слухання про екстрадицію Ассанжа

Розгляд апеляції засновника WikiLeaks на рішення британської влади про його екстрадицію до США завершився. Про вердикт стане відомо не раніше березня, вважає АР. Сам Джуліан Ассанж у суді був відсутній.

Високий суд Лондона у середу, 21 лютого, завершив слухання у справі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Очікується, що остаточний вердикт про те, чи Ассанж вичерпав усі правові засоби, щоб уникнути екстрадиції до США, оголосять згодом. Як зазначає агентство Associated Press, малоймовірно, що про вердикт стане відомо раніше березня.

Сам Ассанж був відсутній у суді другий день поспіль. Напередодні його адвокат Едвард Фіцджеральд заявив, що його клієнт не здоровий, тож не зможе взяти участь у судовому засіданні навіть відеозв'язком.

Експерти зазначають, якщо судді відмовлять засновнику WikiLeaks у проханні оскаржити ухвали суду, це може призвести до виконання рішення про екстрадицію Ассанжа. Але тоді команда юристів матиме можливість оскаржити це рішення у Європейському суді з прав людини.

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За що судять Ассанжа

52-річний Джуліан Ассанж звинувачується американською владою у змові з метою зламування мереж урядових комп'ютерів та за публікацію у 2010 році імен джерел секретної інформації, що стосується оборони. Зокрема, його звинувачують у крадіжці та публікації таємних матеріалів про військові операції США в Іраку та Афганістані.

Американська прокуратура хоче, щоб Ассанж постав перед судом за крадіжку та розкриття такої інформації та домагається екстрадиції Ассанжа до США. За словами представника звинувачення Клер Доббін, засновника WikiLeaks судять не за його політичну позицію, а за вчинок, який наразив на небезпеку життя багатьох людей. Раніше захист Ассанжа заявляв, що його переслідування є політично мотивованим. Для його прихильників, навпаки, він - герой, який викрив зловживання владою та неправомірні дії США у війнах в Афганістані та Іраку.

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Високий суд Лондона у грудні 2021 року підтримав апеляцію, подану владою США, та скасував заборону на екстрадицію Ассанжа до Сполучених Штатів. У березні 2022 року Верховний суд Великобританії відмовився задовольнити апеляцію Ассанжа на це рішення лондонського суду, а у квітні 2022 року Вестмінстерський магістратський суд Лондона оголосив ухвалу про екстрадицію засновника WikiLeaks до США. У разі екстрадиції Ассанжа до США йому загрожує 175 років ув'язнення.

ФРН проти екстрадиції Ассанжа

Уряд Німеччини непрямо висловився проти екстрадиції засновника WikiLeaks. "Ми бачимо розбіжності між нашим розумінням закону та правовим розумінням Сполучених Штатів Америки", - наводило 21 лютого агентство Reuters слова речниці МЗС ФРН у Берліні про компроміс між правом на свободу друку та публікацією секретних матеріалів. Злочини, в яких Ассанж звинувачується у США, не підлягають покаранню у Німеччині, пояснила вона.

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У США Ассанжа мають намір судити за законом, який ухвалили понад сто років тому для того, щоб під час Першої світової війни можна було притягати до відповідальності зрадників та шпигунів. Ще жодного разу цей закон не застосовувався для суду над журналістами.

На сьогодні Ассанж провів у британській в'язниці суворого режиму 1776 днів. До того він сім років перебував у фактичній ізоляції в посольстві Еквадору в Лондоні, що надав йому притулок.