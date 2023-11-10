Суд у Франції відхилив апеляцію на екстрадицію Жеваго

Французький суд постановив, що українського мільярдера Костянтина Жеваго не можна видавати Україні, бо місцевий суд не забезпечить його право на захист.

Суд у Франції відхилив українську апеляцію та постановив, що колишній народний депутат України і акціонер банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго не підлягає екстрадиції. Про це в п'ятницю, 10 листопада, повідомляє агентство Reuters.

"Суд дійшов висновку, що держава-заявник (Україна) не в змозі гарантувати, що справа Жеваго буде розглядатися судом, який може забезпечити фундаментальні процесуальні гарантії та права захисту", - цитує агенція постанову суду, не уточнюючи, чому саме він дійшов такого висновку.

У пресслужбі мільярдера уточнили, що апеляцію розглядав Верховний суд Франції. Жеваго також заявив, що домагатиметься "спростування необґрунтованих звинувачень", висунутих проти нього в Україні.

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Жеваго з 2019 року підозрюють у причетності до розкрадання грошей банку "Фінанси та Кредит". Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про привласнення, розтрату або заволодіння майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем чи організованою групою, а також відмивання такого майна. На майно Жеваго наклали арешт.

Наприкінці 2022 року Жеваго затримали на елітному гірськолижному курорті в Альпах у французькому Куршевелі. У січні цього року його звільнили під нагляд суду за заставу в мільйон євро, а в березні відхилили запит України на його екстрадицію. На час підготовки та розгляду апеляції Жеваго продовжили домашній арешт.

На початку серпня в Україні Жеваго також повідомили про підозру в наданні хабаря ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву за ухвалення "потрібного вироку" в справі. Бізнесмен усі звинувачення відкидає та називає політично мотивованими.

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