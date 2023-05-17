Швейцарія арештувала активи Жеваго на 113 мільйонів доларів

Арешт коштів Жеваго у Швейцарії відбувся за запитом ДБР. Українські правоохоронці, які підозрюють бізнесмена в причетності до розтрати 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит", працюють над поверненням грошей.

У Швейцарії арештували понад 113 мільйонів доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній депутат Верховної Ради, бізнесмен Костянтин Жеваго. Про це в середу, 17 травня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 мільйонів доларів", - ідеться у повідомленні.

Арешт коштів відбувся за запитом ДБР на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від жовтня 2022 року.

ДБР спільно з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) працює над поверненням коштів в Україну, наголосили правоохоронці.

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У чому в Україні підозрюють Жеваго

Жеваго з 2019 року підозрюють у причетності до розкрадання грошей банку "Фінанси та Кредит". Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про привласнення, розтрату або заволодіння майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем чи організованою групою, а також відмивання такого майна.

Про підозри повідомили також низці топменеджерів банку. За даними слідства, вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів банку, чим завдали шкоди інтересам вкладників і держави.

На майно Жеваго наклали арешт. Ідеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також арешт наклали на майно інших юридичних осіб, пов'язаних з ним: 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт і яхту. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень, передали до АРМА.

Також, за даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Жеваго через посередників може бути причетний до корупції у Верховному суді.

На відмову в екстрадиції Жеваго готують апеляцію

Наприкінці 2022 року Жеваго затримали на елітному гірськолижному курорті в Альпах у французькому Куршевелі.

У березні цього року суд у Франції відхилив запит України про екстрадицію Жеваго. Суд мотивував своє рішення тим, що "запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи". Сам Жеваго каже про "політично мотивоване переслідування" та вважає, що відмова в його екстрадиції "доводить необґрунтованість висунутих йому звинувачень".

Рішення може бути оскаржене у Касаційному суді Франції. За даними ДБР, прокурор у Франції планує подати апеляцію, а на час її підготовки та розгляду Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.