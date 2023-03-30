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Суд у Франції відхилив запит ДБР на екстрадицію Жеваго.Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press Agency/Imago images
ЗлочинністьУкраїна

Суд у Франції відхилив запит на екстрадицію Жеваго в Україну

Дар'я Нинько
35 хв. тому

Костянтина Жеваго підозрюють у причетності в розтраті 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит". Бізнесмена затримали в Куршевелі, але французький суд відмовив в його екстрадиції в Україну. Рішення можна оскаржити.

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Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит України про екстрадицію колишнього депутата Верховної Ради, бізнесмена Костянтина Жеваго, затриманого у Франції, повідомляє у четвер, 30 березня, агентство Assosiated Press.

Представники суду заявили, що мають "негативний висновок" щодо запиту Державного бюро розслідувань (ДБР) України на екстрадицію бізнесмена. Втім, це рішення може бути оскаржене у Касаційному суді Франції. Жеваго, якого в кінці 2022 року затримали на елітному гірськолижному курорті в Альпах у французькому Куршевелі, в січні був звільнений під нагляд суду.

Він заявив, що відмова в його екстрадиції "доводить необґрунтованість висунутих йому звинувачень". "Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів", - йдеться в його заяві, переданій адвокатами агенції "Інтерфакс-Україна".

Водночас "Українська правда" з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах пише, що суд ухвалив таке рішення, відштовхуючись від того що Україна є державою в стані війни і не здатна забезпечити судовий процес, який гарантує основоположні свободи.

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В чому в Україні підозрюють Жеваго

Жеваго з 2019 року підозрюють у причетності до розкрадання грошей банку "Фінанси та Кредит".  Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про привласнення, розтрату або заволодіння майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем чи організованою групою, а також відмивання такого майна.

Про підозри повідомили також низці топменеджерів банку. За даними слідства, вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів банку, чим завдали шкоди інтересам вкладників і держави.

На майно Жеваго наклали арешт. Ідеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також арешт наклали на майно інших юридичних осіб, пов’язаних з ним: 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир. Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень, передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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