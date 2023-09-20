Арештований гелікоптер Жеваго передали ЗСУ
Арештований гелікоптер Костянина Жеваго передали військовим Збройних сил України (ЗСУ). Про це в середу, 20 вересня, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
"Заарештований завдяки ДБР гелікоптер колишнього народного депутата України та акціонера банку "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Гелікоптер арештували в рамках розслідування кримінального провадження в березні. "Повітряне судно належало підконтрольній екснардепу юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України", - пише ДБР.
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Жеваго - підозрюваний
Жеваго з 2019 року підозрюють у причетності до розкрадання грошей банку "Фінанси та Кредит".
Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про привласнення, розтрату або заволодіння майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем чи організованою групою, а також відмивання такого майна.
На майно Жеваго наклали арешт.
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"Олігарх-утікач"
Наприкінці 2022 року Жеваго затримали на елітному гірськолижному курорті в Альпах у французькому Куршевелі. У січні цього року його звільнили під нагляд суду, а в березні відхилили запит України на його екстрадицію. Прокуратура Франції планує подати апеляцію, а на час її підготовки та розгляду Жеваго продовжили домашній арешт.
На початку серпня Жеваго повідомили про підозру в наданні хабаря ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву за ухвалення "потрібного вироку" в справі. Бізнесмен усі звинувачення відкидає та називає політично мотивованими.
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