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Арештований гелікоптер Жеваго передали ЗСУ

Роман Губа
20 вересня 2023 р.

ДБР прозвітувало про передачу гелікоптера олігарха-втікача військовим. Сам Жеваго перебуває за кордоном.

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ДБР
ДБР повідомило про передачу військовим гелікоптера Костянтина ЖевагоФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press Agency/Imago images

Арештований гелікоптер Костянина Жеваго передали військовим Збройних сил України (ЗСУ). Про це в середу, 20 вересня, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Заарештований завдяки ДБР гелікоптер колишнього народного депутата України та акціонера банку "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Гелікоптер арештували в рамках розслідування кримінального провадження в березні. "Повітряне судно належало підконтрольній екснардепу юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України", - пише ДБР.

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Жеваго - підозрюваний

Жеваго з 2019 року підозрюють у причетності до розкрадання грошей банку "Фінанси та Кредит".

Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про привласнення, розтрату або заволодіння майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем чи організованою групою, а також відмивання такого майна.

На майно Жеваго наклали арешт. 

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"Олігарх-утікач"

Наприкінці 2022 року Жеваго затримали на елітному гірськолижному курорті в Альпах у французькому Куршевелі. У січні цього року його звільнили під нагляд суду, а в березні відхилили запит України на його екстрадицію. Прокуратура Франції планує подати апеляцію, а на час її підготовки та розгляду Жеваго продовжили домашній арешт.

На початку серпня Жеваго повідомили про підозру в наданні хабаря ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву за ухвалення "потрібного вироку" в справі. Бізнесмен усі звинувачення відкидає та називає політично мотивованими.

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