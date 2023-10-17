Стрілянина у Брюсселі: підозрюваного у нападі застрелили

Поліція Бельгії застрелила 45-річного тунісця, якого підозрюють у вбивстві двох людей в Брюсселі. Напад чоловік мотивував "помстою від імені мусульман".

Поліція Брюсселя у вівторок, 17 жовтня, застрелила підозрюваного у вбивстві двох громадян Швеції і пораненні третього, скоєному напередодні. Під час затримання він був поранений і потрапив до реанімації, а згодом помер, повідомляє Reuters.

Поблизу місця затримання виявлена автоматична гвинтівка, яка використовувалась під час нападу у понеділок. "Це збільшує ймовірність того, що злочинця спіймано", - зазначила міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден. Утім, щоб мати повну упевненість, поліція ще перевірить відбитки пальців.

Що відомо про нападника

Як повідомляється, винуватець нападу - 45-річний тунісець, який у соцмережах називав себе Абдесалем Аль-Гуілані, і перебував у Бельгії нелегально. Раніше він вже потрапляв у поле зору поліції через контрабанду людей. У листопаді 2019 року він безуспішно просив притулку в Бельгії.

У відео, присвяченому нападу, яке чоловік опублікував у соцмережах, він називав себе членом терористичного угруповання "Ісламська держава", а також "борцем за Аллаха". Напад саме на громадян Швеції він мотивував "помстою від імені мусульман", пише Reuters.

Спалення Корану у Швеції

Останніми місяцями у Швеції почастішали акції з публічним спаленням Корану, які місцева влада не може заборонити за законом. Це призвело до напруження в стосунках з ісламськими країнами. Через це у Швеції - підвищили рівень терористичної загрози.

Крім того, акції зі спаленням священної книги мусульман додатково погіршили відносини Стокгольма з Туреччиною, яка досі не погодила вступ Швеції до НАТО.

Тим часом Росія використовує ці акції для погіршення міжнародного іміджу Швеції. Так, кремлівські пропагандистські ресурси RT і Sputnik опублікували арабською мовою серію статей, в яких говорилося, що шведська влада нібито "підтримує спалення Корану".