У Брюсселі запровадили найвищий рівень терористичної загрози

Бельгія все ще розшукує чоловіка, підозрюваного у вбивстві двох громадян Швеції в Брюсселі. "Вчора троє людей вирушили на те, що мало бути чудовою футбольною вечіркою. Двоє з них загинули в результаті жорстокої терористичної атаки", - сказав Де Кроо на пресконференції вранці вівторка, 17 жовтня. "Їхнє життя обірвали з надзвичайною жорстокістю", - сказав прем'єр. За словами де Кроо, підозрюваним виявився чоловік туніського походження, який перебував у Бельгії нелегально. "Зловмисники націлилися саме на шведських уболівальників, які були в Брюсселі, щоб відвідати футбольний матч", - цитує бельгійського прем'єра dpa.

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У зв'язку із атакою Брюсселі в ніч на вівторок, 17 жовтня, ввели найвищий рівень терористичної загрози. Де Кроо сказав, що в бельгійській столиці буде посилена присутність поліції після того. У низці місць, особливо пов'язаних зі шведською громадою, також будуть вживатися посилені заходи безпеки, а в решті країни проводитимуть посилені перевірки. Де Кроо закликав усіх у Брюсселі бути пильними.

Речник бельгійської федеральної прокуратури Ерік Ван Дуйс заявив, що розслідування зосереджено на "ймовірній терористичній мотивації стрілянини" після того, як "у соціальних мережах було опубліковано заяву про відповідальність", передає агенція АР. "Ця особа стверджує, що її надихнула "Ісламська держава", - сказав Ван Дуйс. - В якості потенційного мотиву була висунута шведська національність жертв".

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Ван Дуйс також закликав мешканців міста залишатися в будинках, "поки загроза не ліквідована". Злочинцеві вдалося втекти, ведуться його пошуки.

Через трагічні події було перервано футбольний матч

Шведські вболівальники кілька годин провели на стадіоні через напад у Брюсселі Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Напад стався невдовзі після 19:00 за місцевим часом на півночі Брюсселя безпосередньо перед початком відбіркового матчу чемпіонату Європи з футболу на стадіоні імені короля Бодуена, де мали зустрітися збірні Бельгії та Швеції. У результаті матч був перерваний за рахунку 1:1 після.

При цьому 35 тисяч вболівальників, а також гравців футбольних команд та технічний персонал на кілька годин затримали на стадіоні з міркувань безпеки. Місце проведення гри знаходиться за п'ять кілометрів від місця атаки.

Влада Швеції закликає до пильності громадян країни, які перебувають у Бельгії.

Глава уряду Бельгії Александер Де Кроо висловив зазначив, що Бельгія та Швеція "ведуть спільну боротьбу з тероризмом".

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Раніше, 13 жовтня, внаслідок ножової атаки у французькому місті Аррас на півночі країни було вбито вчителя, ще одного вчителя та охоронця поранено. Учні не постраждали. Чоловік, який увірвався з ножем до ліцею Гамбетта, вигукував "Аллах акбар".