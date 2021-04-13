Столтенберг: Про вступ України до НАТО вирішуватимуть члени Альянсу, а не Росія

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив, що Росія не вирішуватиме, чи вступати Україні до цього військово-політичного блоку. Про це Столтенберг сказав у вівторок, 13 квітня, під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі.

"Коли Україна буде готова до членства у НАТО - це вирішуватимуть 30 держав-членів НАТО. Ніхто інший не має жодного права намагатися втрутитися у цей процес. Це суверенне право кожної держави, такої як Україна, подати заявку на вступ. І це право 30 держав-членів НАТО - вирішувати, коли пропонувати членство", - наголосив генсек Альянсу, повідомляє кореспондент DW у Брюсселі.

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Говорячи про нинішню позицію Росії щодо руху України в бік Альянсу, Столтенберг зазначив: "Росія зараз намагається відтворити сферу впливу, коли вони намагаються вирішувати, що їхні сусіди можуть робити. Це той світ, який ми намагаємося залишити позаду, де великі держави могли вирішувати, що малі сусіди мали робити".

Підтримка України з огляду на дії Росії на кордоні

Крім того, генсек НАТО запевнив у подальшій підтримці України з боку НАТО. Столтенберг підтвердив "непохитну" підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "Держави-члени НАТО продовжують надавати суттєву практичну допомогу, щоб Україна могла краще гарантувати свою безпеку", - зазначив він.

Говорячи про нинішню ескалацію на українсько-російському кордоні, генсек НАТО заявив: "Ми серйозно занепокоєні нинішнім розвитком подій". За його словами "НАТО дуже ретельно стежить за ситуацією". "За останні тижні Росія перемістила до кордонів з Україною готові до бою війська, які налічують тисячі солдатів. Це найбільше скупчення російських військ з часу незаконної анексії Криму у 2014 році", - сказав він.

На тлі цього генсек НАТО підкреслив: "Значне нарощування російських військ є невиправданим, не було пояснено, воно глибоко непокоїть нас". На думку Столтенберга, "Росія повинна припинити це нарощування військ в Україні та довкола неї, зупинити провокації та здійснити деескалацію негайно".

Україна прагне ПДЧ у НАТО

Як повідомлялося, 6 квітня в розмові зі Столтенбергом президент України Володимир Зеленський наголосив, що для України у відносинах з Альянсом найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дії щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Міністр оборони України Андрій Таран також заявляв, що першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва є отримання ПДЧ в НАТО вже цьогоріч.

Нагадаємо, 13 квітня в Брюсселі позачергово засідатиме комісія Україна-НАТО. Захід проводиться за запитом української сторони.

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