НАТО: Запрошення України "на певному етапі" - хороша угода

Запрошення України в НАТО "на певному етапі" є хорошою угодою для Альянсу, заявив генсек Єнс Столтенберг.

Запросити Україну "на певному етапі" стати членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) буде "хорошою угодою", заявив 28 січня в ефірі американського телеканалу Fox News генеральний секретар організації Єнс Столтенберг.

На запитання, чи може вступ України в НАТО спровокувати війну Альянсу з Росією, Столтенберг зазначив, що організація "створювалась з метою запобігання війні", і зробила це успішно.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією, також ми межували з Радянським Союзом. Коли Норвегія приєдналася до НАТО, Радянський Союз вважав це провокацією. Але це не провокація, а право кожної суверенної нації обирати свій власний шлях. Це право належить Норвегії, Швеції, Фінляндії, а також Україні", - наголосив він.

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Також Столтенберг зазначив, що треба не дати президенту РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей в Україні, оскільки це може стати стимулом для інших авторитарних режимів. "Сьогодні це Україна, а завтра це може бути Тайвань. Тому це хороша угода для нас, для Сполучених Штатів - підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", - сказав він.

Нагадаємо, що на саміті НАТО в липні 2023 року лідери погодились, що майбутнє України - в Альянсі, але не надали запрошення чи графіку вступу. Водночас вони зняли вимогу щодо виконання Україною плану дій щодо членства (ПДЧ), фактично усунувши один з необхідних кроків на шляху до членства.

Українська влада була розчарована підсумками саміту. Наступний саміт НАТО відбудеться 9-11 липня цього року у Вашингтоні.

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