Столтенберг: Cимпатія Ердогана до ХАМАСу не турбує НАТО

Різні погляди всередині НАТО не впливають на те, що робить Альянс, бо він не є стороною конфлікту на Близькому Сході, заявив генсек Столтенберг. Наступного тижня Ердоган приїде в Берлін, від чого німці - не в захваті.

Позиція президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який називає "визволителями" бойовиків радикального палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, не є проблемою для Північноатлантичного альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агенції dpa, оприлюдненому в п'ятницю, 10 листопада.

"Хоча союзники по НАТО погоджуються з багатьма базовими принципами, я не намагаюся приховати, що є й розбіжності", - зазначив він. Водночас Столтенберг зауважив, що "різні погляди всередині Альянсу" не впивають на те "що ми робимо або не робимо, адже ми не відіграємо ролі в цьому конкретному конфлікті".

Генсек додав, що військове протистояння між Ізраїлем і ХАМАСом - надзвичайно складне і небезпечне, "і це також причина, чому так важливо продовжувати працювати над мирним рішенням шляхом переговорів".

Столтенберг також зауважив, що не може уявити сценарій, за якого НАТО відіграватиме певну роль у цьому протистоянні, оскільки головним завданням Альянсу є захист своєї території. "Звичайно, якщо це переросте у більший регіональний конфлікт, тоді НАТО має гарантувати, що ми зможемо захистити територію НАТО", - наголосив він.

Союзники уникають критики Ердогана

Попри те, що ХАМАС визнаний терористичною організацією в США та ЄС, союзники по НАТО не виступали з відкритою критикою Ердогана після того, як він відмовився назвати членів угруповання терористами і заявив про припинення контактів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Столтенберг відкинув припущення про те, що така стримана реакція може бути пов'язана з очікуваною ратифікацією Туреччиною вступу Швеції до Альянсу. "Це два дуже різних питання", - зазначив він.

Ердоган їде в Берлін, німці невдоволені

Сьогодні у німецькому уряді повідомили, що 17 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) прийме Ердогана в Берліні. Там зазначили, що хоча уряд Німеччини і президент Туреччини "по-різному ставляться до ХАМАСу", обмін думками - дуже важливий.

У рамках візиту Ердоган також має зустрітися зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Тим часом майже половина мешканців Німеччини виступають проти візиту Ердогана до країни. Згідно з опитуванням інституту дослідження громадської думки YouGov, 45 відсотків респондентів висловилися за скасування запрошення Ердогану, тоді як 32 відсотки вважають, що канцлеру ФРН слід прийняти турецького лідера, незважаючи на його ставлення до ХАМАСу.