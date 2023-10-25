Ердоган відмовився назвати ХАМАС терористами

Захід показав своє лицемірство у палестинському питанні, а ХАМАС - не терористи, а "визволителі", переконаний Реджеп Ердоган. Він також скасував свою поїздку до Ізраїлю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не вважає бойовиків ХАМАС терористичною організацією. Відповідну заяву Ердоган зробив у середу, 25 жовтня, під час виступу в Анкарі перед турецькими законодавцями від правлячої "Партії справедливості та розвитку" (AKP), передає турецька державна інформагенція Anadolu.

"ХАМАС - це не терористична організація, а група визволителів і моджахедів, які борються за захист своїх земель і громадян", - впевнений Ердоган.

Таку свою думку Ердоган висловив попри те, що радикальне угруповання ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, США, ЄС, Німеччині та низці інших країн.

Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю

Ердоган також повідомив про скасування запланованої ним поїздки до Ізраїлю. Ми не маємо проблем із державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали звірств, скоєних Ізраїлем, і його дій у стилі "організації", а не держави, і не будемо", - пояснив свою позицію турецький лідер.

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Крім того, президент Туреччини переконаний, що "майже половина загиблих унаслідок атак Ізраїлю на Сектор Газа, - діти". І саме цей факт, на думку Ердогана, свідчить про "навмисну жорстокість, спрямовану на скоєння злочинів проти людяності". Удари Ізраїлю по Сектору Гази Ердоган охарактеризував як "ознаку схильності до вбивств та психічного розладу, як у тих, хто їх чинить, так і у тих, хто їх підтримує".

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Водночас президент Туреччини наголосив на необхідності негайного припинення вогню в зоні ізраїльсько-палестинського конфлікту. "Насамперед усі сторони повинні зняти палець з курка", - сказав він.

Ердоган звинуватив Захід у лицемірстві

Так само турецький лідер звинуватив західні країни в неспроможності "зупинити Ізраїль". "Той факт, що ті, хто мобілізував світ на підтримку України, не виступили проти масових вбивств в Газі, є чітким свідченням їхнього лицемірства", - сказав Ердоган, якого цитує інформагенція AFP.

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Тож на тлі того Ердоган закликав усіх членів світової спільноти, які "мають розум і сумління", чинити тиск на уряд Біньяміна Нетаньяху задля того, щоб "повернути Державу Ізраїль на шлях здорового глузду".

Він також вказав на необхідність створення Палестинської держави й згадав готовність Туреччини увійти до гарантів палестинської сторони за допомогою "гуманітарної, політичної та військової присутності".

Як зазначає інформагенція AFP, під час виступу Ердогана, дехто з турецьких парламентарів вигукував антиізраїльські гасла або викрикував "Аллаху акбар".