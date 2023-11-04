Ердоган заявив, що припиняє контакти з Нетаньяху

Нетаньяху несе відповідальність за насильство в Секторі Гази, вважає турецький президент. Туреччина також відкликає посла з Ізраїлю. В Анкару з Тель-Авіва відправляється держсекретар США Блінкен.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, 4 листопада, що більше не говоритиме з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху через ізраїльські атаки у Секторі Гази.

"Нетаньяху більше не та людина, з якою можна говорити. Ми викреслили його", - наводить слова Ердогана його пресслужба.

На думку турецького президента, Нетаньяху несе основну відповідальність за насильство в Секторі Гази, і тому має "зробити крок назад і зупинити це".

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Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі

Також Туреччина відкликає свого посла в Ізраїлі для консультацій через відмову Ізраїлю погодитися на припинення вогню в Газі.

Ізраїльські дипломати в Туреччині покинули країну минулого місяця з міркувань безпеки після того, як по всій країні спалахнули протести на підтримку палестинців. Пізніше Ізраїль заявив, що "переоцінює" свої відносини з Туреччиною через дедалі гострішу риторику Ердогана.

Ердоган у суботу зазначив, що Туреччина не розриває дипломатичних відносин з Ізраїлем. "Повний розрив зв'язків неможливий, особливо в міжнародній дипломатії", - сказав він.

За його словами, Туреччина використовує "всі дипломатичні можливості, щоб зупинити кровопролиття", включаючи переговори з ізраїльською розвідкою та міністерством закордонних справ, а також з владою Палестинської автономії та палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС (визнане терористичним в Ізраїлі, США та Євросоюзі. - Ред.).

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У Туреччину їде Блінкен

Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен, який вчора знову відвідав Ізраїль, має прибути в неділю, 5 листопада, з дводенним візитом у Туреччину.

Як ідеться в заяві Державного департаменту США, він "підкреслить важливість захисту життя цивільного населення в Ізраїлі та Секторі Гази", говоритиме про "спільне зобов'язання щодо сприяння збільшенню і стабільним поставкам життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним у Секторі Гази", а також "недопущення примусового переміщення палестинців за межі Сектора Гази".

Також Блінкен планує обговорити шляхи "припинення насильства, заспокоєння риторики, зниження регіональної напруженості" та роботу над "тривалим і стійким миром на Близькому Сході, включаючи створення Палестинської держави".

Держдеп не повідомив, чи зустрінеться Блінкен з Ердоганом, але як пише AFP, за словами американських чиновників, які подорожують з ним, зустріч "видається ймовірною".

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