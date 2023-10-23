Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу (НАТО) і відправив його на ратифікацію до парламенту країни. Про це у понеділок, 23 жовтня, повідомила пресслужба адміністрації президента Туреччини.
"Протокол про вступ Швеції до НАТО підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року та переданий на розгляд Великих національних зборів Туреччини", - йдеться у повідомленні в соцмережі X.
Це рішення вже привітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише агенція Reuters. Столтенберг зазначив, що тепер з нетерпінням чекає "швидкого голосування" в турецькому парламенті.
Анкара очікує від Вашингтона літаки
Ердоган припинив свою блокаду розширення НАТО на саміті Альянсу 11 липня. Доти Туреччина кілька місяців відмовляла Швеції у вступі, звинувачуючи її в підтримці угруповань, які Анкара вважає терористичними. Тоді Ердоган сказав, що парламент країни може розглянути ратифікацію "в жовтні".
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Згодом у вересні Ердоган заявляв, що турецький парламент "виконає свою обіцянку" щодо заявки Швеції, якщо США схвалять продаж Туреччині винищувачів F-16. Очікується, що невдовзі Держдепартамент проситиме Конгрес схвалити продаж Туреччині винищувачів F-16, а також десятків комплектів для модернізації уже наявного в турецьких військово-повітряних силах флоту літаків цього типу на загальну суму в 20 мільярдів доларів.
Нагадаємо, крім Туреччини, заявку Швеції блокує Угорщина. 25 вересня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не бачить необхідності швидко ратифікувати заявку Швеції, закликавши ту припинити політику "очорнення" Угорщини та не дорікати країні за відступ від норм правової держави.