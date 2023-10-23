Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО

Після підпису протокол був переданий на розгляд парламенту Туреччини. Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається на "швидке голосування".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу (НАТО) і відправив його на ратифікацію до парламенту країни. Про це у понеділок, 23 жовтня, повідомила пресслужба адміністрації президента Туреччини.

"Протокол про вступ Швеції до НАТО підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року та переданий на розгляд Великих національних зборів Туреччини", - йдеться у повідомленні в соцмережі X.

Це рішення вже привітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише агенція Reuters. Столтенберг зазначив, що тепер з нетерпінням чекає "швидкого голосування" в турецькому парламенті.

Анкара очікує від Вашингтона літаки

Ердоган припинив свою блокаду розширення НАТО на саміті Альянсу 11 липня. Доти Туреччина кілька місяців відмовляла Швеції у вступі, звинувачуючи її в підтримці угруповань, які Анкара вважає терористичними. Тоді Ердоган сказав, що парламент країни може розглянути ратифікацію "в жовтні".

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Згодом у вересні Ердоган заявляв, що турецький парламент "виконає свою обіцянку" щодо заявки Швеції, якщо США схвалять продаж Туреччині винищувачів F-16. Очікується, що невдовзі Держдепартамент проситиме Конгрес схвалити продаж Туреччині винищувачів F-16, а також десятків комплектів для модернізації уже наявного в турецьких військово-повітряних силах флоту літаків цього типу на загальну суму в 20 мільярдів доларів.

Нагадаємо, крім Туреччини, заявку Швеції блокує Угорщина. 25 вересня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не бачить необхідності швидко ратифікувати заявку Швеції, закликавши ту припинити політику "очорнення" Угорщини та не дорікати країні за відступ від норм правової держави.