Ердоган: Швеція вступить в НАТО, якщо США продадуть нам F-16

Президент Туреччини висунув нову вимогу до схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО: якщо США схвалять продаж винищувачів F-16 його країні.

Турецький парламент "виконає свою обіцянку" підтримати заявку Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО), якщо США схвалять продаж Туреччині винищувачів F-16, заявив у вівторок, 26 вересня, президент Реджеп Таїп Ердоган.

За словами Ердогана, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і державний секретар США Ентоні Блінкен нещодавно провели переговори з цього питання. "Якщо вони (США. - Ред.) виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку", - цитує Ердогана турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Як нагадує dpa, США виключили Туреччину з проєкту розробки новітнього винищувача F-35 після того, як та придбала російську систему протиракетної оборони С-400 у 2017 році.

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Ердоган: "Це може бути у жовтні"

Ще в липні Ердоган заявляв, що Європейський Союз має відкрити Туреччині шлях до вступу для того, щоб турецький парламент схвалив заявку Швеції на приєднання до НАТО.

На саміті НАТО 11 липня Ердоган припинив свою блокаду розширення НАТО після того як Туреччина кілька місяців блокувала вступ Швеції, звинувачуючи її в підтримці угруповань, які Анкара вважає терористичними.

Тоді він сказав, що парламент країни розгляне ратифікацію восени: "Це може бути в жовтні". Саме на початку жовтня турецький парламент повернеться з літніх канікул.

Угорщина не поспішає ратифікувати заявку Швеції

Крім Туреччини, заявку Швеції блокує Угорщина.

25 вересня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не бачить необхідності швидко ратифікувати заявку Швеції, закликавши ту припинити політику "очорнення" Угорщини та не дорікати країні за відступ від норм правової держави.

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