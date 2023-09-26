Угорщина поки не ратифікуватиме заявку Швеції щодо НАТО

Орбан закликав Стокгольм припинити політику "очорнення" Угорщини й не дорікати Будапешту за відступ його країни від норм правової держави. Заявку на вступ Швеції до НАТО у Будапешті швидко не розглядатимуть.

Влада Угорщини не бачить необхідності швидко розглядати питання про ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Відповідну заяву зробив у понеділок, 25 вересня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи в угорському парламенті.

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"Я ставлю собі запитання, чи є щось термінове, що змусило б нас ратифікувати кандидатуру Швеції. Я таких обставин не бачу", - зазначив Орбан, якого цитує інформагенція AFP.

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Віктор Орбан додав, що, за його оцінкою, безпека Швеції "жодною мірою" не перебуває під загрозою. Водночас прем'єр Угорщини закликав скандинавське королівство припинити політику "очорнення" його країни й відмовитися від регулярних зауважень на тему відступу Угорщини від норм правової держави. "Угорщина має право спочатку вимагати у Швеції поваги, а вже потім починати готуватися до ухвалення позитивного рішення щодо її заявки на вступ до НАТО", - підкреслив Орбан.

Напруженість між Угорщиною та Швецією

Критика на адресу Швеції посилилася в Будапешті останніми тижнями, після того, як у школах почало поширюватися відео на тему "занепаду демократії" в Угорщині, зняте у Швеції 2019 року. Коментуючи цей ролик у листі до міністра закордонних справ Швеції, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 14 вересня заявив, що він поширює "тяжкі звинувачення і неправдиву інформацію".

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Відеоролик був зроблений шведською суспільно-правовою медіакомпанією UR, що спеціалізується на темі освіти.

Туреччина теж поки не ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО

Ще одна країна - член НАТО, яка поки що не ратифікувала заявку Стокгольма на членство в Північноатлантичному альянсі, - це Туреччина. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже пообіцяв зняти вето, однак уточнив, що ратифікування заявки Швеції відбудеться не раніше жовтня, нагадує AFP.