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Туреччина не ратифікує заявку Швеції в НАТО до осені

Анастасія Шепелева
54 хв. тому

За словами Ердогана, парламент Туреччини, ймовірно, не ратифікує заявку Швеції на членство в НАТО до жовтня - через літні канікули.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп ЕрдоганФото: LUDOVIC MARIN/AFP

Парламент Туреччини, ймовірно, не ратифікує заявку Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО) до осені, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

"Це може бути в жовтні", - сказав Ердоган на саміті НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня. Він пояснив, що незабаром турецький парламент піде на літні канікули до жовтня. Водночас Ердоган очікує, що питання ратифікації заявки Швеції буде пріоритетом для законодавців після відновлення роботи, передає dpa.

Він додав, що, перш ніж відправити протокол про приєднання Швеції в парламент, очікує на дорожню карту Стокгольма з "антитерористичних заходів". За словами Ердогана, він вірить, що Швеція незабаром зробить "конкретні кроки" для вирішення проблемних для Туреччини питань, головним з яких є боротьба з "Робітничою партією Курдистану", яку Анкара визнала терористичною організацією.

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Опір Туреччини вступу Швеції в НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією у травні 2022 року - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гельсінкі вже приєдналися до Альянсу, ставши його 31-м членом. Водночас заявку Швеції досі не ратифікували Туреччина та Угорщина.

10 липня, після місяців блокування, Ердоган погодився передати заявку Швеції на ратифікацію до турецького парламенту. При цьому він пов'язав відкриття шляху Швеції до НАТО з необхідністю відновлення переговорів про вступ Туреччини до Європейського Союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь наголосив, що цього не було серед умов, перелічених в угоді, яку підписали на торішньому саміті Альянсу в Мадриді. Столтенберг також наполягає, що Швеція виконала всі умови меморандуму, укладеного на цьому саміті, аби задовольнити занепокоєння Туреччини в питанні безпеки. З 1 червня в Швеції діють нові закони про боротьбу з тероризмом. 

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