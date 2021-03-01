США запровадили санкції проти низки компаній з РФ і ФРН

Міністерство торгівлі США опублікувало список з 10 російських, 3 німецьких і 1 швейцарської компанії, що потрапили під торговельні санкції. Цей список був опублікований у Федеральному реєстрі США в вівторок, 2 березня. Вашингтон вважає, що ці організації могли мати стосунок до створення та розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, хімічної зброї.

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Серед російських компаній до списку увійшли 27-й науковий центр міноборони РФ, компанії "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек инструментс", Pharmcontract, Rau Farm і "Регионснаб". Серед німецьких: ChimConnect GmbH, Pharmcontract і Riol-Chemie, а також одна компанія зі Швейцарії - ChimConnect AG.

За даними з відкритих джерел, бізнес німецької компанії ChimConnect GmbH тісно пов'язаний з Росією і Казахстаном, зокрема, саме там розташовані її виробничі потужності. А керівники німецької компанії Riol-Chemie носять російські або українські імена. Чорний список передбачає запровадження додаткових ліцензійних вимог щодо експорту, реекспорту та передачі технологій цим компаніям.

Припинення оборонного експорту

Раніше 2 березня США оголосили про те, що Росію внесено в список країн, щодо яких діє відмова в експорті оборонних продуктів, технологій і послуг. Виняток у цьому правилі буде зроблено тільки для підтримки міжурядової космічної співпраці, а комерційну космічну співпрацю буде припинено після шестимісячного перехідного періоду.

"Сполучені Штати приєднуються до Європейського Союзу в засудженні й реакції на використання Російською Федерацією хімічної зброї під час спроби вбивства російського опозиціонера Олексія Навального в серпні 2020 року і його подальшого тюремного ув'язнення в січні 2021 року", - йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.