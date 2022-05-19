США впевнені у вступі Фінляндії та Швеції до НАТО

Адміністрація США переконана, що опір Туреччини вступу Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) вдасться подолати. "Ми впевнені, що в результаті Фінляндія та Швеція" приєднаються до Північноатлантичного альянсу і "що занепокоєння Туреччини можна усунути", заявив на брифінгу у Вашингтоні в середу, 18 травня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Швеція та Фінляндія 18 травня подали офіційну заявку на вступ до НАТО. Причиною такого рішення двох країн, які раніше сповідували політику військового нейтралітету, є, як неодноразово наголошувала їхня влада, загроза безпеці, що виникла на тлі військової агресії РФ щодо України. Тим часом, Туреччина, що входить до НАТО, погрожує накласти вето на прийняття Фінляндії та Швеції в Альянс.

Зустріч Блінкена та Чавушоглу

Щоб знизити напруженість, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу. Під час цієї зустрічі Чавушоглу сказав, що Туреччина розуміє занепокоєння Фінляндії та Швеції щодо безпеки. Проте, за його словами, необхідно також враховувати занепокоєння Туреччини. Анкара прагне подолати розбіжності на основі "діалогу та дипломатії", зазначив глава турецького МЗС.

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Блінкен у свою чергу заявив, що у процесі вступу Фінляндії та Швеції до НАТО держави-члени Альянсу працюватимуть як "союзники та партнери". Чавушоглу назвав переговори "вкрай позитивними". За словами міністра, Блінкен запевнив його, що Вашингтон передасть необхідні повідомлення, щоб усунути занепокоєння Туреччини.

Ердоган підтвердив заперечення Анкари

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 18 травня знову заявив, що Анкара може не погодитись на розширення НАТО. Він звинувачує Фінляндію та Швецію у відсутності чіткої позиції стосовно курдських бойовиків, а також у запровадженні санкцій проти Туреччини.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав зважати на вимоги Анкари. "Туреччина є цінним союзником, і необхідно враховувати будь-яке занепокоєння щодо безпеки. Ми повинні діяти спільно в цей історичний момент", - заявив генсек.