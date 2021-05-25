 США пообіцяли допомогти з відбудовою Сектора Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США пообіцяли допомогти з відбудовою Сектора Гази

Адміністрація Байдена проситиме Конгрес про виділення палестинцям підтримки в розмірі 75 мільйонів доларів, з яких 5,5 мільйона спрямують до Сектора Гази як екстрену допомогу, пообіцяв Ентоні Блінкен.

Держсекретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) під час зустрічі з лідером палестинців Махмудом Аббасом

Держсекретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) під час зустрічі з лідером палестинців Махмудом Аббасом

Після припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками США пообіцяли надати допомогу у відбудові Сектора Гази. Відповідну заяву зробив у вівторок, 25 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен у рамках свого візиту до Ізраїлю після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі.

За словами очільника Держдепартаменту, Сполучені Штати самі зроблять "значний внесок", а також спробують забезпечити міжнародну підтримку, повідомляє агенція новин dpa.

Читайте також: ООН: 800 тисяч людей у Секторі Гази не мають доступу до чистої води

Після зустрічі з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом Блінкен пообіцяв, що адміністрація Байдена попросить Конгрес про додаткову допомогу палестинцям у розмірі 75 мільйонів доларів США. За словами Блінкена, не менше 5,5 мільйона доларів з цієї суми мають надійти в Сектор Гази як екстрена допомога.

Потрібно, щоб допомогою не скористався ХАМАС

Водночас Блінкен наголосив, що потрібно переконатися, щоб радикальний ісламістський рух ХАМАС, якого США та ЄС вважають терористичною організацією, не отримав вигоду від цієї допомоги.

Виступаючи перед журналістами, глава американської дипломатії підкреслив, що Сполучені Штати не підтримують будь-які кроки будь-якої зі сторін, що можуть поставити під загрозу можливість вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту шляхом створення двох держав. Серед таких кроків Блінкен назвав і будівництво поселень на території Західного берега річки Йордан та примусові виселення палестинців.

Ізраїль уже не має такої підтримки США як за Трампа

Якщо попередня адміністрація Дональда Трампа надавала всебічну підтримку діям Ізраїлю, то нинішня адміністрація Байдена демонструє дещо стриманіший підхід до Ізраїлю.

Як зазначає dpa, з приходом Байдена до влади Вашингтон заклопотаний іншими зовнішньополітичними питаннями. Крім того, пост посла США в Єрусалимі з січня й дотепер залишається незайнятим. А ще Байден потелефонував Нетаньяху лише через багато тижнів після своєї інавгурації, що також стало незвичною практикою в відносинах між США та Ізраїлем. Ще одним дражливим питанням для Ізраїлю є позиція адміністрації Байдена щодо повернення до ядерної угоди з Іраном, з якої вийшов Трамп.

  • Ізраїльське поселення на Західному березі ріки Йордан

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Понад двісті поселень

    Згідно з даними правозахисної організації "Бецелем", в 1967-2013 роках на Західному березі річки Йордан та в Східному Єрусалимі були створені 125 офіційних ізраїльських поселень й аванпостів, а також близько сотні нелегальних. За інформацією Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), влада Ізраїлю зайняла 35 відсотків території Східного Єрусалима під будівництво одиниць житла.

  • Будівництво нового поселення в районі Хар-Хома поблизу Єрусалима

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Чи є шанс на примирення?

    У районі Хар-Хома, розташованому між Єрусалимом і Вифлеємом, будують нове єврейське поселення. Представники палестинців вважають, що ізраїльська політика поселень перешкоджає мирному врегулюванню та знищує шанси на рішення тривалого конфлікту шляхом створення двох держав. Міжнародна спільнота також критикує будівництво поселень.

  • На голосуванні законопроекту про легалізацію поселень були всі депутати кнесету

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Ізраїль конфіскує приватні землі

    На землях, що перебували в приватній власності палестинців, будівництво поселень заборонялося. Новий закон постфактум легалізував поселення, зведені на палестинських територіях "через незнання або за ініціативою держави". Власникам землі виплатять компенсації або виділять альтернативні ділянки. Палестинська автономія не дозволяє продавати Ізраїлю землю під страхом смертної кари.

  • Тимчасове поселення носять за допомогою підйомного крану.

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Знесення Амони

    Новий закон не поширюється на ті єврейські поселення, які рішенням суду повинні були знесені. Проте саме за допомогою цього закону прибічники поселень сподівалися запобігти примусовому виселенню жителів Амони - поселення на Західному березі річки Йордан, конфлікт мешканців якого з владою Ізраїлю тягнеться з 2005 року. 40 родин примусово виселили, після чого почали зносити будівлі.

  • Молоді палестинці в масках втікають від бульдозера в диму палаючого сміття

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Барикади та заворушення

    Верховний суд Ізраїлю постановив знести Амону ще наприкінці 2014 року. Терміни знесення не раз переносили. До останнього моменту учасники правих угруповань та поселенці протидіяли евакуації жителів та руйнуванню поселення. Багато противників знесення Амони спеціально приїхали сюди з інших міст. У свою чергу палестинці запекло протестували проти збереження поселення.

  • Палестинці в масках тікають дорогою, під ногами в них лежить каміння

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Конфлікт поселенців з палестинцями

    Поселенці з Амони вважають, що Західний берег річки Йордан, який Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни у 1967 році - це земля, обіцяна єврейському народу Богом, про що йдеться в Торі. Зараз близько 600 тисяч ізраїльтян мешкають у поселеннях на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Між єврейськими поселенцями та палестинцями знову й знову відбуваються сутички.

  • Юний поселенець їде на велосипеді повз будинки

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Новий прихисток в Офрі

    Загалом близько 4000 квартир для єврейських поселенців були збудовані на земельних ділянках, що належали палестинцям. У підсумку йдеться про 16 поселень та аванпостів. Тепер їх потрібно або примусово знести, або легалізувати відповідно до нового закону. Багато колишніх жителів Амони знайшли новий прихисток у сусідньому поселенні Офра.

  • Чоловік та жінка виносять речі з будівлі в поселенні Офра

    Фоторепортаж: Ізраїльські поселення на палестинських територіях

    Примусове знесення в Офрі

    Але й у самій Офрі, яка існує з 1975 року, не всі будівлі були зведені на законних підставах. Тому до 5 березня 2017 року тут потрібно буде знести дев'ять осель, збудованих на приватних земельних володіннях палестинців. Родина Бен Шушан опинилась серед тих, кому доведеться залишити помешкання.

    Автор: Сабріна Пабст, Юлія Куценко


Також за темою

US Antony Blinken in Israel mit Gabi Ashkenazi in Tel Aviv

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю 25.05.2021

Мета візиту Ентоні Блінкена - зміцнення перемир'я на Близькому Сході. Держсекретар США проведе переговори з лідерами Ізраїлю та Палестинської автономії. Зустрічі Блінкена з ХАМАС не заплановано.

Palästina Israel Konflikt

Біженці у Секторі Гази шукають притулку в установах ООН 17.05.2021

Тисячі палестинців, що вимушено залишили домівки у Секторі Гази через авіаудари Ізраїлю, перебувають у приміщеннях шкіл Близькосхідного агентства ООН. Між тим ХАМАС за тиждень випустив у бік Ізраїлю понад 3 тисячі ракет.

Ost-Jerusalem | Palästinenser feiern Fest des Fastenbrechens

Чи може ідея "двох держав" стати вирішенням ізраїльсько-палестинського конфлікту? 21.05.2021

Концепція "дві держави для двох народів" майже така ж давня, як і сам ізраїльсько-палестинський конфлікт. Втілення цієї ідеї виглядає дедалі примарнішим.

Реклама

Докладно

26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Заборона авіарейсів до Білорусі: на кого в Україні це вплине

Українці, які використовували Мінськ як транзитний вузол для поїздок до Росії, тепер змушені будуть шукати нові маршрути  

Демонстрації на велосипедах - сучасний тренд в часи пандемії

Місто без авто: утопія чи реальність? (відео)

Замість авто - велосипеди і пішоходи. Берлін та інші міста активно трансформуються. Яким буде місто майбутнього?  