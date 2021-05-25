США пообіцяли допомогти з відбудовою Сектора Гази

Після припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками США пообіцяли надати допомогу у відбудові Сектора Гази. Відповідну заяву зробив у вівторок, 25 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен у рамках свого візиту до Ізраїлю після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Єрусалимі.

За словами очільника Держдепартаменту, Сполучені Штати самі зроблять "значний внесок", а також спробують забезпечити міжнародну підтримку, повідомляє агенція новин dpa.

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Після зустрічі з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом Блінкен пообіцяв, що адміністрація Байдена попросить Конгрес про додаткову допомогу палестинцям у розмірі 75 мільйонів доларів США. За словами Блінкена, не менше 5,5 мільйона доларів з цієї суми мають надійти в Сектор Гази як екстрена допомога.

Потрібно, щоб допомогою не скористався ХАМАС

Водночас Блінкен наголосив, що потрібно переконатися, щоб радикальний ісламістський рух ХАМАС, якого США та ЄС вважають терористичною організацією, не отримав вигоду від цієї допомоги.

Виступаючи перед журналістами, глава американської дипломатії підкреслив, що Сполучені Штати не підтримують будь-які кроки будь-якої зі сторін, що можуть поставити під загрозу можливість вирішення палестинсько-ізраїльського конфлікту шляхом створення двох держав. Серед таких кроків Блінкен назвав і будівництво поселень на території Західного берега річки Йордан та примусові виселення палестинців.

Ізраїль уже не має такої підтримки США як за Трампа

Якщо попередня адміністрація Дональда Трампа надавала всебічну підтримку діям Ізраїлю, то нинішня адміністрація Байдена демонструє дещо стриманіший підхід до Ізраїлю.

Як зазначає dpa, з приходом Байдена до влади Вашингтон заклопотаний іншими зовнішньополітичними питаннями. Крім того, пост посла США в Єрусалимі з січня й дотепер залишається незайнятим. А ще Байден потелефонував Нетаньяху лише через багато тижнів після своєї інавгурації, що також стало незвичною практикою в відносинах між США та Ізраїлем. Ще одним дражливим питанням для Ізраїлю є позиція адміністрації Байдена щодо повернення до ядерної угоди з Іраном, з якої вийшов Трамп.