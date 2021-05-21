 Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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Новини

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю

Мета візиту Ентоні Блінкена - зміцнення перемир'я на Близькому Сході. Держсекретар США проведе переговори з лідерами Ізраїлю та Палестинської автономії. Зустрічі Блінкена з ХАМАС не заплановано.

Ентоні Блінкен (л) прибув до Тель-Авіва. Праворуч - глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі

Ентоні Блінкен (л) прибув до Тель-Авіва. Праворуч - глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 25 травня, прибув до Тель-Авіва для переговорів про зміцнення перемир'я між Ізраїлем і палестинським радикальним рухом ХАМАС. Заплановані зустрічі Блінкена в Єрусалимі - з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та у Рамаллі на Західному березі річки Йордан - з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Зустрічі Блінкена з представниками ХАМАС не передбачено. Після переговорів держсекретар відвідає Єгипет та Йорданію. Ще до вильоту з США Блінкен заявив, що мета його місії - закріпити режим припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем і палестинцями.

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Перемир'я набрало чинності у ніч на 21 травня після ракетних обстрілів, що тривали протягом 11 днів, внаслідок яких, за палестинськими даними, загинули майже 250 палестинців і, за ізраїльськими даними, десятеро ізраїльтян. Припинення вогню було погоджено за посередництва Єгипту і за підтримки з боку США та інших держав. З часу набуття чинності перемир'я в регіоні панує напружене затишшя.

ЄС узгодив спільну заяву щодо конфлікту в Секторі Гази

Євросоюз під час саміту у ніч на вівторок, 25 травня, знову висловив відданість ідеї врегулювання конфлікту на Близькому Сході на підставі мирного співіснування ізраїльської та палестинської держав. "ЄС буде і надалі співпрацювати з міжнародними партнерами з метою відновлення політичного процесу", - йдеться в документі.

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Євросоюз вже давно переконаний, що співіснування двох держав зі столицями в Єрусалимі - єдиний спосіб забезпечити міцний мир і стабільність в регіоні. Реалізації цього плану, однак, заважає політика Ізраїлю в сфері будівництва єврейських поселень на окупованих територіях - на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі, зазначає агенція dpa.

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