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Корпус вартових ісламської революції Фото: sahebkhabar
ПолітикаСполучені Штати Америки

США теж запровадили черговий пакет санкцій проти Ірану

Олександр Куницький
1 год. тому

Під обмеження, зокрема, потрапив фонд Корпусу вартових ісламської революції. Це вже дев’ятий пакет санкцій США проти Тегерана через придушення мирних протестів.

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Міністерство фінансів США у понеділок, 23 січня, запровадило санкції проти проти Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та п'ятьох членів його правління за придушення мирних протестів в Ірані.

Також у санкційному списку опинився заступник міністра розвідки та безпеки та чотири старші командири КВІР в Ірані. В повідомленні мінфіну США зазначається, що саме Кооперативний фонд є ключовою економічною опорою КВІР, а високопосадовці служби безпеки координують придушення протестів. 

Це вже дев’ятий пакет санкцій США проти Тегерана через придушення мирних протестів, наголосили в мінфіні. Ці обмежувальні заходи США  узгоджені з ЄС і Великобританією.

"Разом з нашими партнерами ми продовжуватимемо притягувати до відповідальності іранський режим доти, доки він покладається на насильство, фіктивні судові процеси, страту протестувальників та інші засоби придушення свого народу", - наголосив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Е. Нельсон.

Про нові обмежувальні заходи щодо Ірану сьогодні оголосили ЄС та Великобританія. Під обмеження в ЄС потрапили ще 18 осіб та 19 організацій. До санкційного списку Великобританії потрапив заступник генерального прокурора Ірану Ахмад Фазеліан. В МЗС Великобританії вважають, що він відповідальний за несправедливу судову систему, яка використовувала смертну кару в політичних цілях, пише Reuters.

Читайте також: Продовження репресій чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Протести та страти в Ірані

Протести в Ірані спалахнули після смерті 22-річної Махси Аміні. В середині вересня 2022 року її затримала так звана "поліція моралі" за "неправильне носіння хіджабу" і невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

Протести розпочалися в день похорону дівчини й згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. Дотепер влада затримала понад 18 тисяч осіб і ухвалила кілька смертних вироків протестувальникам. Загалом органи юстиції Ірану склали список імен 25 демонстрантів, яким загрожує смертна кара. Їм закидають "війну проти Бога". Про страту першого учасника масових протестів в Ірані стало відомо 8 грудня. Тоді стратили 23-річного репера Мохсена Шекарі.

За танець без хіджаба - під арешт (11.07.2018)

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