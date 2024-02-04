США не втручаються у можливу відставку Залужного - Салліван

США не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, це суверенне право уряду України.

Сполучені Штати Америки не повинні втручатися в питання можливого звільнення головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у інтерв'ю CBS, опубліковане у неділю, 4 лютого. За його словами, "кадрові рішення в Збройних силах України - це питання українського уряду".

"Це не те, у що уряд США повинен втручатися. Тому ми залишилися осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося залучатися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям", - сказав він.

Обговорення звільнення Залужного

Інформація про те, що президент України планує відправити головкома ЗСУ у відставку з'явилися 29 січня. Втім, того дня її спростували як в міністерстві оборони, так і в Офісі президента України. Однак згодом ЗМІ повідомили, що розмова щодо відставки між Зеленським і Залужним все ж відбулася.

Версії того, чому відповідне рішення не було ухвалене, різняться. Серед перешкод називають витік інформації і відсутність кандидатури для негайної заміни Залужного.

Сам головком ЗСУ на тлі чуток про відставку цього тижня написав колонку для CNN. У ній він не коментував питання своєї подальшої служби, але окреслив три основних пріоритети для України на 2024 рік. Він також поскаржився на "нездатність державних інституцій в Україні покращити чисельність збройних сил без застосування непопулярних заходів".

2 лютого агенція Reuters з посиланням на два обізнані джерела повідомила, що влада України попередила адміністрацію президента США про намір президента Зеленського звільнити Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про те, що Київ повідомив Вашингтон про такі плани написали й інші західні ЗМІ, зокрема The Washington Post.