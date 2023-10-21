Шредер звинувачує США у зриві перемовин між Україною та РФ

Провину за зрив переговорів між Києвом та Москвою у березні 2022 року ексканцлер ФРН Шредер покладає на Вашингтон. Він також переконує, що з боку Росії для країн Заходу "не надходить жодної загрози".

Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) стверджує, що навесні 2022 перемовини між Росією і Україною провалилися через тиск США. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Berliner Zeitung , опублікованому в суботу, 21 жовтня.

"Єдині, хто може врегулювати війну щодо України, - це американці. На мирних перемовинах у березні 2022 року у Стамбулі з Рустемом Умєровим українці не погодилися на мир, тому що їм не дали цього зробити. Вони мали спочатку уточнити в американців все, про що вони говорили", - стверджує Шредер.

За його словами, нинішній міністр оборони України Рустем Умєров, який тоді брав участь у перемовинах, продемонстрував готовність піти на цілу низку поступок Кремлю, зокрема відмову від вступу в України у Північноатлантичний альянс (НАТО) і "повернення російської мови на Донбас".

"Але в результаті нічого не сталося. Моє враження: нічого не могло статися, тому що все решта вирішувалося у Вашингтоні. Це було фатально", - наполягає ексканцлер, звинувачуючи США в тому, що вони "не хотіли компромісу між Україною та Росією".

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Шредер вважає, що від РФ не виходить жодної загрози

При цьому Шредер заперечує, що Москва багаторазово порушувала власні зобов'язання, а також стверджує, що від Росії не виходить "жодної загрози". "Цей страх, що росіяни прийдуть, - абсурдний. Як вони можуть перемогти НАТО, не кажучи вже про те, щоб окупувати Західну Європу? У Польщі, країнах Балтії і тим більше в Німеччині - а це , між іншим, усі члени НАТО - не треба думати, що їм загрожує небезпека. Росіяни не розпочнуть війни з жодним членом НАТО", - переконаний він.

За словами колишнього глави уряду ФРН, єдине, чого хоче російська влада - "статус-кво на Донбасі та в Криму - і нічого більше".

У серпні 2022 року Герхард Шредер, якого широко критикують в Німеччині за його близькість до Кремля і діяльність у російських держконцернах, заявляв, що неодноразово зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним у пошуках дипломатичного врегулювання для війни Росії проти України.

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