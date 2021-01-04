Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив у силі арешт одного з обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка. Відповідну ухвалу суду оголошено в п'ятницю, 29 січня. "Обвинувачуваного у справі журналіста Павла Шеремета залишено під вартою. Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах обвинувачуваного А. (Андрія Антоненка - Ред.) на рішення Шевченківського районного суду Києва від 10 грудня 2020 року, яким задоволено клопотання прокурора і продовжено обвинувачуваному А. термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 7 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні суду, розміщеному на сторінці у Facebook.

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"За результатами апеляційного розгляду... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін", - зазначається в повідомленні.

Оприлюднені записи і справа про вбивство Шеремета в Україні

4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису ніби зі зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений у квітні 2012 року, а голоси на ньому належать ймовірно Вадиму Зайцеву, котрий на той час був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

На зустрічі також обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який на той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, наголошував голос на плівці, якого розслідувачі називають керівником КДБ Білорусі. Аудіозапис інтернет-виданню передав білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

Згодом в інтерв'ю DW Ігор Макар заявив, що після повідомлення про загибель Шеремета у Києві в 2016 році він не передавав записи українським спецслужбам. 19 січня Ігор Макар дав свідчення слідчим Нацполіції України у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Натепер Макар має процесуальний статус свідка, повідомила Нацполіція.

Натомість Мінськ звинуватив Макара в шахрайстві й запевнив про готовність надати Києву докази цього шахрайства.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Українські слідчі тривалий час не повідомляли про перебіг слідства щодо вбивства Шеремета і заявили про встановлення підозрюваних у злочині лише в грудні 2019 року.

Підозра у виконанні вбивства Павла Шеремета була висунута двом особам - музиканту й військовому Андрію Антоненку і дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а ще одну особу Яну Дугарь підозрюють у тому, що вона була пособницею в організації вбивства Шеремета.

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