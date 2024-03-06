Союзники майже зібрали гроші на снаряди для ЗСУ - Bloomberg

Україна протягом кількох тижнів може отримати снаряди в рамках ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч боєприпасів, пише Bloomberg. Союзники вже зібрали майже всю потрібну суму для цього.

Країни-союзники України знайшли майже все необхідне фінансування для реалізації ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч снарядів поза межами Європейського Союзу, повідомляє у середу, 6 березня, Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з домовленостями.

Снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом декількох тижнів, стверджують співрозмовники видання, але точні терміни залежатимуть від контрактних графіків і можуть зміститися. Згідно з пропозицією, посередником в закупівлях виступить Чехія.

Про прогрес в реалізації цієї ініціативи у середу повідомив і президент України Володимир Зеленський. "Є прогрес, але про позитивний результат можна говорити тільки тоді, коли снаряди будуть в Україні", - наголосив він під час пресконференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у Одесі.

За деякими оцінками, Україні потрібно щонайменше 200 тисяч боєприпасів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, які в середньому за добу можуть використати в три-п'ять разів більше снарядів, ніж українські сили, зазначає Bloomberg.

Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України

За словами представників міністерства оборони Чехії, українські військові можуть отримати до 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм і до 300 тисяч - калібру 122 мм.

Про те, що Чехія знайшла ці боєприпаси у потенційних постачальників за межами ЄС, в середині лютого повідомив президент республіки Петр Павел. Відтоді профінансувати її зголосилися Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро" ) Франція, Данія, Латвія і Литва (на неназвані суми).

У кого саме закуплять снаряди, наразі не повідомляється. Раніше видання Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.