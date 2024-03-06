РФ вдарила по Одесі під час візиту прем'єра Греції

Прем'єр Греції повідомив, що вибухи пролунали поруч з місцем, де перебував він і Зеленський, але вони не мали часу сховатися. Зеленський зауважив, що росіяни "не контролюють, що їхня терористична армія взагалі робить".

Російські війська у середу, 6 березня, завдали ракетного удару по Одесі у той час, як місто відвідували прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити", - сказав президент України в ході спільної з Міцотакісом пресконференції.

Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є загиблі і поранені, однак точних даних не навів. Місцева влада, екстрені і правоохоронні органи станом на 17:30 не повідомляли про наслідки удару.

"Є й гості міжнародні. Цим людям усе одно. Вони або з глузду з'їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія робить. Ось що ми бачимо", - додав Зеленський.

Міцотакіс також зауважив, що чув повітряну тривогу і вибухи. "Ми чули звуки сирен і вибухи, які пролунали поблизу нас. Ми не встигли дістатися укриття", - наводить слова прем'єра агенція AFP.

Греція продовжить підтримувати Україну

Кіріакос Міцотакіс, своєю чергою, запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну. "Моя присутність тут відображає повагу всього вільного світу до вашого народу та підкреслює зобов’язання Греції залишатися на вашому боці", - цитує його Reuters.

Як зауважив Зеленський, під час перемовин сторони, серед іншого, обговорювали, які ще засоби можна використати "для розширення простору безпеки в Чорному морі". "Як ми можемо додати захисту нашим людям - як військовим, так і цивільним. Нам потрібна більше протиповітряної оборони", - зауважив він.

Також Зеленський повідомив, що Україна і Греція почали роботу над двосторонньою угодою щодо безпекових гарантій. Крім того, за його словами, Греція погодилася долучитися до саміту лідерів держав, присвяченому українській "формулі миру", який має відбутися у Швейцарії.

Окрім перемовин, у Одесі Зеленський і Міцотакіс відвідали будинок, зруйнований внаслідок влучання російського дрона 2 березня і вшанували пам’ять загиблих.