Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Під час археологічних розкопок на півночі Німеччини було знайдено 867 середньовічних поховань. І в одному з них - обладунки та перстень багатого та чільного воїна BODI. Звідки взялося це ім'я?

Під час археологічних розкопок, що проводили 50 років тому на півночі Німеччини в районі містечка Везель-Бісліх, було знайдено 867 середньовічних поховань. Практично всі вони були сплюндровані та розграбовані. Лише в одній з могил вдалося знайти кілька речей, що дозволили дізнатися цікаві подробиці про франків - могутній союз давньонімецьких племен.

Достеменно відомо, що похований у цій могилі воїн був високого рангу і заможний. Про це свідчать знайдені поруч із ним фрагменти меча, оздоблені камінням частини пряжки паска, незвичайні військові обладунки, а також масивний золотий перстень із написом BODI. Ця людина була похована наприкінці VI століття н.е.

Те, що ця могила виявилася недоторканою, археологи вважають справжнім везінням. Але лише через багато років завдяки сучасним технологіям фахівцям вдалося реконструювати деякі зі знайдених у похованнях фрагменти та частково відтворити речі того часу. Побачити їх можна на новій виставці у Рейнському регіональному музеї у Бонні (LVR-Landesmuseum Bonn) . Ознайомитись із 400 експонатами можна до 15 жовтня 2023 року.

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У чому особливість виставки?

Цей музей - один із найстаріших у Німеччині. І він же є центральним дослідницьким інститутом з археології, історії та культури і вивчає період від античності до сучасності. У новій тимчасовій експозиції "Життя BODI. Дослідницька подорож у раннє Середньовіччя" (Das Leben des Bodi. Eine Forschungsreise in frühe Mittelalter) представлені численні знахідки зі середньовічних могил.

У Рейнському регіональному музеї Бонна можна побачити артефакти з VI ст. н.е. - на виставці про життя воїна BODI Фото: Elena Dozhina/DW

Наприкінці VI ст. н.е. на місці розкопок, що проводилися в 1970-і роки, була територія Франкського королівства. Знатних людей було заведено ховати у великих дерев'яних скринях до трьох метрів завдовжки та двох метрів завширшки. Разом із померлим у могилу клали речі, які йому належали. Серед знайдених археологами артефактів - багато прикрас: шматочки ланцюжків, золотий перстень та фрагменти фібул для скріплення тунік, а також чаші, кінська збруя, обладунки, зброя.

Так, із могили номер 21 дістали золотий диск та намисто з монет, а також декоративні підвіски. У жіночому похованні номер 446 знайшли фрагменти жіночого сідла. Цілком особливий експонат був у могилі номер 98 - скляний посуд для пиття у вигляді піали, до дна якої прикріплена зелена і так само скляна пташка. Для тогочасних людей подібні вироби були рідкісною розкішшю - можливо, це був військовий трофей з далеких країн.

Щоб розширити картину побуту чільного франкського середньовічного воїна та його оточення, на виставку були привезені рідкісні експонати з інших німецьких та європейських музеїв. Всі ці артефакти настільки давні та цінні, що їх навіть не можна фотографувати.

Знайдені у могилі номер 21 прикраси Фото: J. Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn

Вміст виставкових вітрин може здатися на перший погляд не настільки вражаючим, адже старовинні предмети побуту, військове приладдя та прикраси можна побачити і в багатьох інших музеях. Але організатори у Бонні зробили свою виставку особливою - вони вирішили показати не лише результати багаторічних досліджень та реконструкцій у вигляді готових експонатів, а й шлях до них.

Для цього одразу, у виставковій залі, встановили "дослідницьку лабораторію". Тут відвідувачі можуть дізнатися про всі подробиці роботи дослідників: які методи вони використовують для вивчення знахідок, як виглядають оригінальні деталі, як і чим їх очищають, відновлюють, з'єднують. Фахівці прямо в музеї пояснюють та показують, як відбувається реставрація та консервація, як ідуть дослідження кісток, що можна з'ясувати за допомогою радіології та так званої експериментальної археології.

І, мабуть, найцікавіше, що чекає на відвідувачів цієї виставки, це можливість самим випробувати різні наукові методи. Попрацювавши власноруч щіточками різних форм і розмірів, пінцетами та всілякими іншими пристроями, можна пережити свої особисті невеликі відкриття. Наприклад, на одному з реставраційних столів тих, хто цікавиться археологією, чекає свого роду пазл зі шматочками скла. Але чи вдасться їх скласти? І що з цього вийде? А під мікроскопом, що стоїть неподалік, можна розглянути залишки стародавньої тканини, а відтак пофілософствувати про те, якими побачать нас люди майбутнього, розглядаючи в музеї через, скажімо, 15 століть, фрагменти сучасного одягу… Любителі "екстремальних" експертиз можуть вивчати і порівнювати різні кінські кістки. З людськими останками експерименти, звісно, не проводяться.

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Чого так і не дізналися вчені?

Цілих 50 років вчені вивчали те, що вдалося знайти у середньовічних могилах у районі Везера. Виявилося, що в той час, коли там жив BODI, його поселення складалося всього з кількох садиб і налічувало не більше сотні жителів, хоч і було розташоване у стратегічно важливому місці - на транспортному шляху біля меж тодішньої Франконії. У боннському музеї зберігається близько 300 скриньок зі скарбами, привезеними з місця розкопок. У багатьох з них містяться тільки крихітні деталі, що важко ідентифікуються. Їх не вдалося відновити навіть за допомогою сучасних технологій, тому вони й надалі чекатимуть свого часу.

Так міг виглядати воїн франків BODI, що жив у другій половині VI століття н.е. Фото: Benoît Clarys

Все ж удалося з'ясувати багато цікавого. Наприклад, як виглядав кінь воїна BODI. Виявляється, він був висотою всього близько 1,35 метра і досить вузької статури, на кшталт класичного поні.

Але особлива гордість боннської виставки - ламеллярний обладунок та золотий перстень-печатка з написом BODI, що містилися в похованні номер 39. На думку дослідників, вони вказують на те, що їхній власник належав до вищих військових рангів і був заможним. Із золотою печаткою особливих складнощів не було - вона не деформувалася, малюнок та підпис добре видно. У центрі викарбувано бюст чоловіка у профіль, на кшталт зображень римських правителів. Ліворуч від нього - великі літери BODI. Фахівці схиляються до думки, що це ім'я власника обручки. Але також це слово може означати "панувати" або "тіло". Цей золотий перстень став символом виставки та присутній на всіх плакатах та брошурах, пов'язаних з нею.

Німецькі ковалі зробили середньовічний ламеллярний обладунок воїна, який складається з 1200 залізних пластин і важить 15 кг. Фото: J. Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn

А для того, щоб реконструювати та відтворити військову ламеллярну зброю, фахівцям з різних галузей довелося докласти дуже багато зусиль. Спочатку археологи витягли з могили 250 фрагментів із металу. Згодом їх вдалося звільнити від іржі та крок за кроком реконструювати 15-кілограмову броню. Вона складалася із 1200 залізних пластин різного розміру, сплетених між собою шкіряним шнуром. Броня має форму халата довжиною до колін, з розрізами спереду та ззаду. Наплічні елементи та частини для захисту рук виявити не вдалося, тому замість них довелося використовувати широкі шкіряні стрічки. Всю цю конструкцію за отриманими шаблонами відновили в одній з кузень землі Баден-Вюртемберг, і ця робота тривала два роки. Цікаво, що обладунки подібної конструкції характерні не тільки для франкських воїнів, їх також носили в Стародавньому Римі, Японії, Візантії та Київській Русі.

Багато експонатів, виставлених у Бонні, є лише фрагментами старовинних речей - у вологому ґрунті, характерному для району, де були знайдені могили, мало що збереглося. У тому числі практично повністю розклалися всі кісткові людські останки. Вчені так і не з'ясували найцікавішого про головного героя цієї виставки: як він виглядав, де народився, скільки йому було років, від чого помер… Але, можливо, власна уява дозволить кожному відвідувачеві побачити свій образ BODI.