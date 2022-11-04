Тутанхамон: найвідоміший фараон світу

Шість років археолог Говард Картер безрезультатно шукав у пісках пустелі в єгипетській "Долині Царів" гробницю Тутанхамона. Лорд Карнавон, який фінансував його експедицію, втратив терпіння, але дозволив Картеру ще одну - останню - спробу. І ось одного разу місцевий хлопчик на ім'я Хусейн Абд-ель-Расул, який приносив воду робітникам, розкопав під камінням кам'яну сходинку. Це сталося 4 листопада 1922 року. Пізніше сам Картер любив розповідати цю історію так: мовляв, хлопчик, наслідуючи європейських археологів, копирсався в землі палицею й наткнувся на кам'яну поверхню.

"Ви щось бачите?" - "Так, дивовижні речі"

Відтоді зупинити команду археологів було неможливо. Загалом вони розкопали 16 сходинок й при цьому знайшли дві печатки зі знаком Тутанхамона. Однак тільки 26 листопада - після прибуття лорда Карнавона з Англії - Картер відкопав і відкрив темний передпокій гробниці. "Ви щось бачите?" - запитав його тоді лорд, стоячи в темному проході. "Так, дивовижні речі", - відповів йому Картер.

Археолог Говард Картер (ліворуч) поруч з позолоченою скринею, яку виносять з гробниці Тутанхамона (1922-1923) Фото: Stapleton Historical Collection/HIP/picture-alliance

Вони натрапили на незліченні скарби, які понад 3000 років були недоступні для людського ока. "У нас було враження, що ми зазирнули в приміщення з оперними реквізитами зниклої цивілізації, - змальовував пізніше свої перші враження Картер. - У камері наче з туману повільно виринали окремі деталі - дивні тварини, статуї, золото, всюди мерехтливе золото".

Ажіотаж навколо фараона

Звістка про сенсаційну знахідку швидко поширилася і спричинила всесвітню "єгиптоманію". "Архітектори створювали фасади в єгипетському стилі, дамські сумочки, коробки для печива і пляшки для соку мали на собі символ позолоченої маски фараона", - пише біограф Картера Гаррі Віктор Фредерік Вінстоун.

У самій Долині Царів місце розкопок заполонили юрми місцевих жителів та туристів з усього світу, які прагнули хоч одним оком поглянути на скарби давнини і, можливо, прихопити сувенір. Картеру і його команді було важко тримати людей під контролем.

Бог мертвих Анубіс охороняв гробницю

Протягом десяти років британський археолог та його помічники ретельно каталогізували кожен предмет поховання. Кожен експонат був сфотографований і упакований, більші експонати були транспортовані до Нілу і там завантажені на кораблі. Найважливіші знахідки зараз знаходяться в Єгипетському музеї в Каїрі та в Луксорі.

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Найвідомішим з приблизно 5400 знайдених предметів залишається одинадцятикілограмова синьо-золота посмертна маска фараона. Картер знайшов її в поховальній камері. Схований під чотирма скринями з позолоченого дерева, кам'яним саркофагом і складеними одна в одну трьома трунами у формі мумій, забальзамований фараон лежав у труні з чистого золота вагою 225 кілограмів. Його обличчя закривала посмертна маска.

Мумія Тутанхамона зберігалась у кількох трунах, остання - з чистого золота Фото: ullstein bild/picture-alliance

В іншій скарбниці статуя єгипетського бога мертвих Анубіса охороняла священну скриню з нутрощами Тутанхамона.

Квола дитина-правитель 18-ї династії

Тутанхамон був сином фараона Ехнатона. Нефертіті не була його матір'ю, як часто помилково стверджують, хоча і була головною дружиною Ехнатона. Однак дитина фараона була дитиною наложниці, очевидно, сестри Ехнатона. Тутанхамон зійшов на престол у віці восьми років. Спочатку його називали Тутанхатон - приблизно як "живий образ Атона" - тому що на момент його народження богу Атону ще поклонялися. Пізніше, коли жреці поклонялися богу Амону, він змінив своє ім'я на Тутанхамон.

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Правитель 18-ї династії Нового царства помер у 1323 році до н.е. у віці лише 18 або 19 років. Експертизи мумії дозволяють припустити, що Тутанхамон загинув внаслідок нещасного випадку - чітких доказів цього однак немає. Судячи з усього, молодий фараон за життя був досить кволим. Команда вчених з Тюбінгена, Каїра і Больцано багато років тому з'ясувала, що він страждав від важкого захворювання кісток і малярії, а також генетичних деформацій, таких як розщеплення піднебіння і клишоногість.

Прокляття фараона

За життя Тутанхамон не був могутнім фараоном, але сьогодні його ім'я знає весь світ. KV62, наукова назва його могили (де KV означає King's Valley, Долина Царів), і сьогодні притягає туристів як магніт. На відміну від поховальних скарбів, саркофаг з муміфікованим тілом фараона досі знаходиться в поховальній камері. Розписи на його стінах ілюструють життя і смерть Тутанхамона.

Відреставрована гробниця Тутанхамона Фото: Reuters/M. Abd El Ghany

Історія про "прокляття фараона", яким він захистив свою гробницю від зловмисників, страшить світ і сьогодні. Незабаром після відкриття камер загинув лорд Карнавон, який фінансував експедицію Картера, а за ним послідували й інші загадкові смерті в оточенні археолога. Це ще більше розпалило істерію в засобах масової інформації, незважаючи на те, що Картер назвав ймовірне прокляття "абсолютною нісенітницею".

Тутанхамону не дають спокою

Після того, як Тутанхамон закритим і неушкодженим пролежав у саркофагу понад 3000 років, туристичний ажіотаж помітно позначився на ньому після відкриття його гробниці. Пил, постійна зміна вологості повітря, велика кількість відвідувачів у гробниці - далися взнаки.

І хоча саркофаг накрили оргсклом і захистили від зовнішніх впливів, нагальна потреба в збереженні гробниці не зникла. Тож у 2009 році команда з 25 реставраторів взялася до роботи, щоб усунути вже завдані гробниці пошкодження та вжити заходів для запобігання подальшим руйнуванням у майбутньому. У 2021 році роботи були завершені: старовинні настінні розписи засяяли новою розкішшю, були встановлені нові огорожі, сучасна система вентиляції та нова платформа для відвідувачів.

Археолог Говард Картер біля відкритого саркофагу Тутанхамона Фото: piemags/IMAGO

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Ініціюював проєкт реставрації колишній генеральний секретар управління у справах старовини Єгипту Захи Хавасс. Він досі вимагає масово обмежити кількість відвідувачів гробниці. "Якщо і надалі пускати сюди масово туристів, то гробниця не витримає 500 років", - застерігає він і пропонує побудувати ідентичну копію поруч зі справжньою гробницею. "Ми повинні думати про майбутнє, - наголошує Хавасс. - Інакше в якийсь момент Долина Царів більше не існуватиме".

Відкриття музею відкладається

Відкриття гробниці Тутанхамона планувалося відсвяткувати 4 листопада у новому Великому Єгипетському музеї (GЕМ). Єгиптяни хотіли відкрити гігантську будівлю площею понад 40 тисяч квадратних метрів саме у цю символічну дату, але вчасно реалізувати такі плани так і не вийшло, тож відкриття GEM відклали на 2023 рік.

Так виглядатиме новий Великий Єгипетський музей Фото: Balkis Press/ABACA/picture alliance

Найбільший археологічний музей світу розташувався в Каїрі, в безпосередній близькості від пірамід Гізи. Вперше всі 5400 предметів з гробниці Тутанхамона будуть виставлені тут разом - поряд з незліченною кількістю інших стародавніх експонатів, деякі з яких ніколи раніше не виставлялися. До цього часу найбільша її частина знаходилася в переповненому Єгипетському музеї на площі Тахір у центрі Каїра.

На місці однак уже чекає величезна статуя Рамзеса ІІ, якій понад 3000 років, що у майбутньому вітатиме відвідувачів музею. Мумія Тутанхамона, однак, сюди не переїде. Він, як і попередні 3200 років, спочиватиме й надалі у своїй усипальниці.