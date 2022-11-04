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Фото: Hannes Magerstaedt/Getty Images
ПанорамаЄгипет

Тутанхамон: найвідоміший фараон світу

Сюзанне Кордс
3 год. тому

100 років минуло відтоді, як британський археолог Говард Картер виявив в Єгипті місце останнього спочинку фараона Тутанхамона. Знахідка спричинила тоді всесвітню єгиптоманію.

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Шість років археолог Говард Картер безрезультатно шукав у пісках пустелі в єгипетській "Долині Царів" гробницю Тутанхамона. Лорд Карнавон, який фінансував його експедицію, втратив терпіння, але дозволив Картеру ще одну - останню - спробу. І ось одного разу місцевий хлопчик на ім'я Хусейн Абд-ель-Расул, який приносив воду робітникам, розкопав під камінням кам'яну сходинку. Це сталося 4 листопада 1922 року. Пізніше сам Картер любив розповідати цю історію так: мовляв, хлопчик, наслідуючи європейських археологів, копирсався в землі палицею й наткнувся на кам'яну поверхню.

"Ви щось бачите?" - "Так, дивовижні речі"

Відтоді зупинити команду археологів було неможливо. Загалом вони розкопали 16 сходинок й при цьому знайшли дві печатки зі знаком Тутанхамона. Однак тільки 26 листопада - після прибуття лорда Карнавона з Англії - Картер відкопав і відкрив темний передпокій гробниці. "Ви щось бачите?" - запитав його тоді лорд, стоячи в темному проході. "Так, дивовижні речі", - відповів йому Картер.

Археолог Говард Картер (ліворуч) поруч з позолоченою скринею, яку виносять з гробниці Тутанхамона (1922-1923)
Археолог Говард Картер (ліворуч) поруч з позолоченою скринею, яку виносять з гробниці Тутанхамона (1922-1923) Фото: Stapleton Historical Collection/HIP/picture-alliance

Вони натрапили на незліченні скарби, які понад 3000 років були недоступні для людського ока. "У нас було враження, що ми зазирнули в приміщення з оперними реквізитами зниклої цивілізації, - змальовував пізніше свої перші враження Картер. - У камері наче з туману повільно виринали окремі деталі - дивні тварини, статуї, золото, всюди мерехтливе золото". 

Ажіотаж навколо фараона

Звістка про сенсаційну знахідку швидко поширилася і спричинила всесвітню "єгиптоманію". "Архітектори створювали фасади в єгипетському стилі, дамські сумочки, коробки для печива і пляшки для соку мали на собі символ позолоченої маски фараона", - пише біограф Картера Гаррі Віктор Фредерік Вінстоун. 

У самій Долині Царів місце розкопок заполонили юрми місцевих жителів та туристів з усього світу, які прагнули хоч одним оком поглянути на скарби давнини і, можливо, прихопити сувенір. Картеру і його команді було важко тримати людей під контролем.  

Бог мертвих Анубіс охороняв гробницю

Протягом десяти років британський археолог та його помічники ретельно каталогізували кожен предмет поховання. Кожен експонат був сфотографований і упакований, більші експонати були транспортовані до Нілу і там завантажені на кораблі. Найважливіші знахідки зараз знаходяться в Єгипетському музеї в Каїрі та в Луксорі.

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Найвідомішим з приблизно 5400 знайдених предметів залишається одинадцятикілограмова синьо-золота посмертна маска фараона. Картер знайшов її в поховальній камері. Схований під чотирма скринями з позолоченого дерева, кам'яним саркофагом і складеними одна в одну трьома трунами у формі мумій, забальзамований фараон лежав у труні з чистого золота вагою 225 кілограмів. Його обличчя закривала посмертна маска.

Мумія Тутанхамона зберігалась у кількох трунах, остання - з чистого золота
Мумія Тутанхамона зберігалась у кількох трунах, остання - з чистого золота Фото: ullstein bild/picture-alliance

В іншій скарбниці статуя єгипетського бога мертвих Анубіса охороняла священну скриню з нутрощами Тутанхамона.  

Квола дитина-правитель 18-ї династії

Тутанхамон був сином фараона Ехнатона. Нефертіті не була його матір'ю, як часто помилково стверджують, хоча і була головною дружиною Ехнатона. Однак дитина фараона була дитиною наложниці, очевидно, сестри Ехнатона. Тутанхамон зійшов на престол у віці восьми років. Спочатку його називали Тутанхатон - приблизно як "живий образ Атона" - тому що на момент його народження богу Атону ще поклонялися. Пізніше, коли жреці поклонялися богу Амону, він змінив своє ім'я на Тутанхамон.

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Правитель 18-ї династії Нового царства помер у 1323 році до н.е. у віці лише 18 або 19 років. Експертизи мумії дозволяють припустити, що Тутанхамон загинув внаслідок нещасного випадку - чітких доказів цього однак немає. Судячи з усього, молодий фараон за життя був досить кволим. Команда вчених з Тюбінгена, Каїра і Больцано багато років тому з'ясувала, що він страждав від важкого захворювання кісток і малярії, а також генетичних деформацій, таких як розщеплення піднебіння і клишоногість.

Прокляття фараона

За життя Тутанхамон не був могутнім фараоном, але сьогодні його ім'я знає весь світ. KV62, наукова назва його могили (де KV означає King's Valley, Долина Царів), і сьогодні притягає туристів як магніт. На відміну від поховальних скарбів, саркофаг з муміфікованим тілом фараона досі знаходиться в поховальній камері. Розписи на його стінах ілюструють життя і смерть Тутанхамона.

Відреставрована гробниця Тутанхамона
Відреставрована гробниця ТутанхамонаФото: Reuters/M. Abd El Ghany

Історія про "прокляття фараона", яким він захистив свою гробницю від зловмисників, страшить світ і сьогодні. Незабаром після відкриття камер загинув лорд Карнавон, який фінансував експедицію Картера, а за ним послідували й інші загадкові смерті в оточенні археолога. Це ще більше розпалило істерію в засобах масової інформації, незважаючи на те, що Картер назвав ймовірне прокляття "абсолютною нісенітницею". 

Тутанхамону не дають спокою

Після того, як Тутанхамон закритим і неушкодженим пролежав у саркофагу понад 3000 років, туристичний ажіотаж помітно позначився на ньому після відкриття його гробниці. Пил, постійна зміна вологості повітря, велика кількість відвідувачів у  гробниці - далися взнаки.

І хоча саркофаг накрили оргсклом і захистили від зовнішніх впливів, нагальна потреба в збереженні гробниці не зникла. Тож у 2009 році команда з 25 реставраторів взялася до роботи, щоб усунути вже завдані гробниці пошкодження та вжити заходів для запобігання подальшим руйнуванням у майбутньому. У 2021 році роботи були завершені: старовинні настінні розписи засяяли новою розкішшю, були встановлені нові огорожі, сучасна система вентиляції та нова платформа для відвідувачів.

Археолог Говард Картер біля відкритого саркофагу Тутанхамона
Археолог Говард Картер біля відкритого саркофагу Тутанхамона Фото: piemags/IMAGO

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Ініціюював проєкт реставрації колишній генеральний секретар управління у справах старовини Єгипту Захи Хавасс. Він досі вимагає масово обмежити кількість відвідувачів гробниці. "Якщо і надалі пускати сюди масово туристів, то гробниця не витримає 500 років", - застерігає він і пропонує побудувати ідентичну копію поруч зі справжньою гробницею. "Ми повинні думати про майбутнє, - наголошує Хавасс. - Інакше в якийсь момент Долина Царів більше не існуватиме".

Відкриття музею відкладається

Відкриття гробниці Тутанхамона планувалося відсвяткувати 4 листопада у новому Великому Єгипетському музеї (GЕМ). Єгиптяни хотіли відкрити гігантську будівлю площею понад 40 тисяч квадратних метрів саме у цю символічну дату, але вчасно реалізувати такі плани так і не вийшло, тож відкриття GEM відклали на 2023 рік.

Так виглядатиме новий Великий Єгипетський музей
Так виглядатиме новий Великий Єгипетський музейФото: Balkis Press/ABACA/picture alliance

Найбільший археологічний музей світу розташувався в Каїрі, в безпосередній близькості від пірамід Гізи. Вперше всі 5400 предметів з гробниці Тутанхамона будуть виставлені тут разом - поряд з незліченною кількістю інших стародавніх експонатів, деякі з яких ніколи раніше не виставлялися. До цього часу найбільша її частина знаходилася в переповненому Єгипетському музеї на площі Тахір у центрі Каїра.

На місці однак уже чекає величезна статуя Рамзеса ІІ, якій понад 3000 років, що у майбутньому вітатиме відвідувачів музею. Мумія Тутанхамона, однак, сюди не переїде. Він, як і попередні 3200 років, спочиватиме й надалі у своїй усипальниці. 

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