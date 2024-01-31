Шольц закликав ЄС сформувати "величезну" підтримку України

Водночас низка європейських лідерів визнали, що ЄС не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів Україні до березня 2024 року.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв згуртувати європейських партнерів, щоб сформувати "настільки величезну" підтримку України, щоб вона вплинула на розрахунки президента Росії Володимира Путіна, пише AFP.

"Ми зробимо все, щоб забезпечити настільки величезний спільний внесок Європи, щоб Україна могла на нього розраховувати, і щоб Путін не міг розраховувати на те, що наша підтримка в якийсь момент ослабне", - сказав він у середу, 31 січня, у німецькому парламенті напередодні спецсаміту ЄС, на якому буде розглядатися, серед іншого, питання щодо надання Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги з бюджету ЄС до 2027 року.

ЄС не зможе надати Україні обіцяний мільйон снарядів до березня

Окрім того, Шольц разом із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем'єром Чехії Петром Фіалою, прем’єркою Естонії Каєю Каллас та головою уряду Нідерландів Марком Рютте підготували лист, який оприлюднило видання Financial Times, в якому політики визнали, що ЄСне може виконати обіцянку щодо передачі Україні мільйона артилерійських снарядів до кінця березня.

"Але ми не можемо просто так відмовитися від нашої обіцянки, - написали європейські лідери. - Ми повинні відновити нашу рішучість і подвоїти наші зусилля, щоб гарантувати, що минадаватимемо підтримку стільки, скільки буде потрібно".

Оскільки замовлення, розміщені зараз, будуть доставлені лише наступного року, європейські лідери наголосили, що вкрай важливо знайти способи прискорити постачання обіцяних артилерійських снарядів Україні - надаючи їх з наявних запасів або через спільні закупівлі.

ЄС 1 лютого проведе спецсаміт

1 лютого Європейський Союз проведе

спеціальний саміт, зокрема і щодо питання з наданням Україні макрофінансової допомоги обсягом 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках. На минулому саміт виділення цих грошей Україні ветувала Угорщина. Напередодні кореспондентка DW із посиланням на дипломата ЄС повідомляла, що за два дні до саміту жодних змін у позиціях сторін не було, хоча переговори й інтенсифікувалися.

Читайте також: Туск: ЄС знайде спосіб допомогти Україні - з Угорщиною або без неї