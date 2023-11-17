Шольц вказав Ердогану на право Ізраїлю на оборону

Право на самооборону гарантовано Ізраїлю міжнародним правом, заявив Шольц під час пресконференції з Ердоганом. Туреччина засудила дії Ізраїлю у Газі, закликавши до гуманітарного припинення вогню.

Право на самооборону гарантоване Ізраїлю міжнародним правом, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у п'ятницю, 17 листопада. Також Шольц наголосив, що право Ізраїлю на існування для Берліна є непохитним.

Своєю чергою Ердоган виступив за припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарною метою. Якщо Берлін і Анкара зможуть спільно досягти цього, з'явиться шанс врятувати регіон із "кільця вогню", заявив турецький лідер. Він засудив дії Ізраїлю в Секторі Гази, вказавши, що там "усе зрівняли з землею".

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Ердоган підтримав створення двох держав

Водночас Ердоган, який раніше публічно говорив про "сумнівну легітимність" Ізраїлю, підтримав вирішення конфлікту шляхом створення двох держав для двох народів у кордонах 1967 року. Зі свого боку Шольц також виступив за подібне рішення, проте вказав на відмінності у поглядах Берліна та Анкари на палестино-ізраїльський конфлікт. Водночас обидва лідери поділяють стурбованість ескалацією, наголосив глава уряду ФРН. "Кожне життя однаково цінне", - зазначив німецький політик, вказавши на стурбованість уряду ФРН, зокрема "стражданнями палестинського цивільного населення".

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Пресконференція відбулася перед переговорами Шольца та Ердогана у Німеччині. Очікується, що вони обговорюватимуть способи не допустити подальшого загострення в регіоні.

Штайнмаєр: Атака ХАМАСу на Ізраїль - терористичний акт

Також Ердоган зустрівся із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), котрий також акцентував увагу на праві Ізраїлю оборонятися від нападу бойовиків палестинського ісламістського угруповання ХАМАС.

"Федеральний президент наголосив на визначеннінападу ХАМАСу на Ізраїль як терористичного акту, а ХАМАСу - як терористичної організації. Він наголосив на праві Ізраїлю на існування та його праві на самооборону", - йдеться в заяві офісу президента ФРН.

Обидва президенти також наголосили, що тривале мирне майбутнє в регіоні можливе лише на шляху до рішення про створення двох держав. Також Штайнмаєр та Ердоган погодилися, що всі зусилля мають бути спрямовані на те, що допомогти звільнити заручників і не допустити регіонального поширення конфлікту. "Вони наголосили на необхідності захистити цивільне населення та терміново покращити гуманітарну допомогу в Газі. Для цього Німеччина значно збільшить свою гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу, визнаного в Євросоюзі та США терористичною організацією, вчинили масштабну атаку на Ізраїль. Жертвами нападу стали 1200 людей, також бойовики захопили понад 200 заручників і вивезли їх до Сектору Гази.Ізраїль у відповідь завдає масованих ударів та проводить наземну військову операцію у Секторі Гази. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинуло понад 11,3 тисячі людей. Підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо.