Ердоган: Ізраїль - "держава терору", а ХАМАС - не терористи

Президент Туреччини вважає, що Біньямін Нетаньяху - вже "небіжчик" на посаді прем'єра Ізраїлю, а ХАМАС - це політична партія, яка була обрана палестинцями.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, 15 листопада, що Ізраїль є "державою терору", яка скоює воєнні злочини та порушує міжнародне право в Секторі Гази. При цьому він вкотре повторив, що не вважає палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС терористичною організацією.

Як передає Reuters, виступаючи перед депутатами парламенту, Ердоган також закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху офіційно оголосити, чи має Ізраїль ядерні бомби. На його переконання, "очевидно", що має.

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Ердоган також вважає, що Нетаньяху - вже "небіжчик" на своїй посаді. ХАМАС, же за його словами, - це "політична партія, яка була обрана палестинцями". Раніше він уже називав ХАМАС "борцями за свободу" та "визволителями".

Нагадаємо, що в Ізраїлі, США та Європейському Союзі ХАМАС визнаний терористичною організацією.

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Ердоган припинив контакти з Нетаньяху

4 листопада Ердоган заявив, що більше не говоритиме з Нетаньяху через ізраїльські атаки у Секторі Гази. "Нетаньяху більше не та людина, з якою можна говорити. Ми викреслили його", - сказав турецький президент.

Туреччина також відкликала свого посла в Ізраїлі для консультацій через відмову Ізраїлю погодитися на припинення вогню в Газі. Водночас Ердоган зазначив, що Туреччина не розриває дипломатичних відносин з Ізраїлем. "Повний розрив зв'язків неможливий, особливо в міжнародній дипломатії", - сказав він.

За його словами, Туреччина використовує "всі дипломатичні можливості, щоб зупинити кровопролиття", включаючи переговори з ізраїльською розвідкою та міністерством закордонних справ, а також з владою Палестинської автономії та ХАМАСом, який контролює Сектор Гази.

Ізраїльські дипломати в Туреччині покинули країну ще минулого місяця - з міркувань безпеки після того, як по всій країні спалахнули протести на підтримку палестинців. Пізніше Ізраїль заявив, що "переоцінює" свої відносини з Туреччиною через дедалі гострішу риторику Ердогана.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС вчинив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по країні та, вторгнувшись на її територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

У відповідь Ізраїль оголосив ХАМАСу війну. Ізраїльська армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 11 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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