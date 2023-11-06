Ізраїль атакує у Секторі Гази попри заклики до перемир'я

Ізраїльське військове керівництво налаштоване на цілковите знищення ХАМАСу в Секторі Гази й не зупиняє наступу в цій частині Палестинських територій. Раніше в ООН закликали до гуманітарного перемир'я.

У ніч на понеділок, 6 листопада, сухопутні війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) захопили військовий комплекс бойовиків радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази. Комплекс складається зі спостережних постів, тренувальних зон і підземних тунелів, повідомляється у Telegram-каналі ЦАХАЛу.

Окрім того, за останню добу під ударами ізраїльських винищувачів опинилися понад 450 об’єктів ХАМАСу, зокрема тунелі, військові комплекси, спостережні пункти, пункти запуску ракет тощо, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Водночас ізраїльські війська і бойовики ХАМАСу, визнаного терористичним угрупованням в Ізраїлі, США, ЄС та Німеччині, ведуть запеклі вуличні бої в густонаселеній Газі, повідомив під час брифінгу речник ЦАХАЛу Джонатан Конрікус.

"Ми будемо боротися з ХАМАСом, де б він не був, під землею чи над землею", - заявив Конрікус, якого цитує AFP. "Ми зможемо ліквідувати ХАМАС, фортецю за фортецею, батальйон за батальйоном, поки не досягнемо кінцевої мети, що полягає в тому, щоб звільнити Сектор Гази - весь Сектор Гази - від ХАМАСу", - додав речник ЦАХАЛу.

Конрікус знову звинуватив ХАМАС у будівництві тунелів під лікарнями, школами й релігійними спорудами в Газі для переховування бойовиків, планування нападів і зберігання боєприпасів - звинувачення, яке бойовики неодноразово заперечували.

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Крім того, речник ЦАХАЛу повторив заклики до цивільного населення Сектора Гази покинути зону бойових дій в містах на півночі цієї контрольованої ХАМАСом частини Палестинських територій.

Нагадаємо, раніше генсек ООН закликав до негайного гуманітарного перемир'я задля доставки гумдопомоги для цивільного населення Сектора Гази й звільнення заручників. Про можливість запровадження паузи в бойових діях говорили й США, однак Ізраїль відкинув ці пропозиції.

ЦАХАЛ розділив місто Газа на дві частини

Напередодні речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльські війська "оточили місто Газа з південного узбережжя", і "тепер є південний Сектор Гази й північний Сектор Гази".

Telegram-канал ізраїльських збройних сил повідомляв про захоплення позицій уздовж узбережжя Гази. 36-а дивізія ізраїльської армії атакувала північні райони сектора в рамках розширення наземних операцій, при цьому її завданням є оточення сил ХАМАСу у місті Газа та знищення окремих цілей угруповання, зазначалося в повідомленні.

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Згідно з даними ЦАХАЛу, ця дивізія вразила понад 1600 об'єктів, що належать ХАМАСу, зокрема, інфраструктуру, склади зі зброєю, пускові та спостережні пункти, а також бойовиків.