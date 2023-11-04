Гутерріш засудив удар ЦАХАЛу по машинах швидкої в Газі

Генсек ООН Гутерріш розкритикував удар Ізраїлю по колоні машин швидкої допомоги в Газі й вимагає негайного припинення вогню. Утім, Ізраїль не планує припиняти воєнну операцію у Газі.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш різко засудив удар Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по колоні машин швидкої допомоги в Секторі Гази. Увечері п'ятниці, 3 листопада, генсек ООН повідомив, що ошелешений повідомленням про удар Ізраїлю по машинах швидкої допомоги.

"Я з жахом сприйняв повідомлення про напад у Газі на колону машин швидкої допомоги біля лікарні "Аль-Шіфа", - визнав Гутерріш. "Кадри з тілами, розкиданими по вулиці поблизу лікарні, приголомшливі", - ідеться в заяві генсека, опублікованій на сайті ООН.

Хоч Гутерріш наголосив, що він "не забув терористичних атак, скоєних в Ізраїлі ХАМАСом, а також убивств, каліцтв та викрадення, зокрема жінок і дітей", однак генсек нагадав, що вже "протягом майже місяця цивільне населення Гази, в тому числі діти й жінки, перебувають в облозі, їм відмовляють у допомозі, їх вбивають і бомблять їхні домівки". "Це мусить припинитися", - наполіг Гуттеріш.

Жахлива гуманітарна ситуація у Газі

Крім того, за його словами, нинішня гуманітарна ситуація в Газі є "жахливою". Їжі, води й медикаментів "майже не вистачає", в той час, як паливо для лікарень і водопостачання закінчується, попередив він. Притулки Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) в Газі "переповнені майже вчетверо більше, ніж вони можуть вмістити, і піддаються бомбардуванням", пояснив Гутерріш.

Читайте також: Ізраїль заявив про оточення Гази

"Морги переповнені. Магазини порожні. Санітарна ситуація жахлива. Ми спостерігаємо зростання захворювань і респіраторних хвороб, особливо серед дітей. Все населення травмоване. Ніде немає безпеки", - йдеться в заяві генсека ООН.

На тлі цього, Гутерріш вкотре закликав до припинення вогню і звільнення заручників, захоплених терористами ХАМАСу під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. "Всі, хто має вплив, повинні скористатися ним, щоб забезпечити дотримання правил війни, покласти край стражданням і уникнути розповсюдження конфлікту, який може охопити весь регіон", - застеріг Гуттеріш.

Ізраїль не збирається брати паузу в боях

Тим часом Ізраїль не відреагував на оголошені раніше заклики США зробити паузу в бойових діях і продовжив облогу міста Газа. Станом на ранок суботи, 4 листопада, Армія оборони Ізраїлю обстріляла й школу в Секторі Гази, перетвореній на притулок для біженців, повідомляє AFP.

Читайте також: Нетаньяху: Ізраїль почав третю фазу воєнної операції

За даними кореспондента AFP, будівлю школи для хлопчиків імені Усами бін Заїда на півночі Гази ізраїльські військові обстріляли з танків. За даними палестинських медичних служб, підпорядкованих ХАМАСу, внаслідок обстрілу будівлі загинуло 20 осіб. Бригади швидкої допомоги прибули до сильно пошкодженої будівлі навчального закладу, щоб допомогти пораненим і витягти з-під завалів загиблих, передає кореспондент AFP.

Тим часом у ЦАХАЛі повідомили 4 листопада про ліквідацію "десятків" терористів ХАМАСу під час наземної операції у Газі. Під час наступу були виявлені схрони зі зброєю та мережа тунелів терористів, уточнили в Армії оборони Ізраїлю, передає dpa.

Напередодні ЦАХАЛ казав, що вразив 12 тисяч цілей у Секторі Гази.

Цивільним дозволено виїзд на південь Сектора Гази

Згодом ізраїльські військові заявили, що в суботу дозволять цивільним палестинцям проїзд по головній автомагістралі Сектора Гази у межах заохочення цивільного населення Гази до евакуації на південь з районів, що опинилися в центрі бойових дій з ХАМАСом. У повідомленні в соціальних мережах арабською мовою ізраїльські військові заявили, що дорогою Салах-а-Дін можна буде користуватися з 13:00 до 16:00 за місцевим часом. "Якщо ви дбаєте про себе і своїх близьких, прислухайтеся до наших вказівок рухатися на південь", - додали вони, цитує Reuters.