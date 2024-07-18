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Шольц: У перспективі потрібні договори з РФ щодо роззброєння

Олександра Іванова
18 липня 2024 р.

"Має настати час, коли ми знову зможемо говорити про контроль над озброєннями між провідними світовими державами", - каже канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Найсильніше бажання Шольца на літо - щоб Росія закінчила війну проти УкраїниФото: Ralf Hirschberger/AFP/Getty Images

Відносини Заходу з Росією найближчим часом, скоріше за все, визначатимуться політикою стримування, однак у довгостроковій перспективі необхідно знов укласти з РФ договори про роззброєння, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Так Шольц відповів в інтерв'ю телеканалу ARD 17 липня на питання про те, чи ставиться він з розумінням до того, що німці знову відчувають страх перед "холодною війною".

"Все, що ми робимо, має призвести до того, що для нас знову настане час, коли ми зможемо говорити про контроль над озброєннями між провідними світовими державами. Навіть якщо цей час, як здається, ще дуже далекий", - сказав канцлер.

За його словами, Німеччина "має відреагувати" на те, що Росія вийшла "з усіх  угод про роззброєння". "Ось чому ми маємо бути настільки сильними, щоб ніхто на нас не напав", - пояснив він.

Найсильніше бажання Шольца - завершення війни

Розповідаючи на прохання ARD про своє найсильніше бажання на літо, Шольц сказав: "Щоб Росія закінчила цю війну проти України".

В інтерв'ю також торкнулися теми німецького бюджету на 2025 рік. За даними агентства Reuters, яке ознайомилося з проєктом документа, в ньому передбачається скорочення витрат ФРН на військову допомогу Україні вдвічі. Крім того, за інформацією ЗМІ, в бюджеті виявилась "дірка" між доходами та видатками в 17 мільярдів євро. Як зазначає ARD, на запитання про те, як саме уряд "залатає" цю дірку, Шольц відповів ухильно. "Поживемо - побачимо", - так передали суть його відповіді журналісти.

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Інтерв'ю Щольца ARD

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