НАТО завершує найбільші навчання з часів "холодної війни"

За сценарієм військових навчань Steadfast Defender, Росія напала на члена Альянсу, що призвело до застосування ст. 5 про колективну оборону. У маневрах взяли участь 90 тис. військових. Останні схожі навчання були в 1988.

Північноатлантичний альянс (НАТО) завершує в п'ятницю, 31 травня, найбільші за останні десятиліття військові навчання, спрямовані на стримування російської агресії.

Серію маневрів під назвою Steadfast Defender 2024 ("Непохитний захисник") розпочали у відповідь на зміну ситуації з безпекою в Європі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад два роки тому.

За даними штаб-квартири НАТО, у навчаннях, які стартували близько чотирьох місяців тому, брали участь понад 90 тисяч військовослужбовців з усіх 32 країн Альянсу, включно зі Швецією, яка вступила цього року.

З техніки на навчаннях було понад 50 кораблів, близько 1100 бойових машин і понад 80 винищувачів.

Відпрацьовувалось приведення в бойову готовність і розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил на східному фланзі НАТО.

Навчання НАТО з відсічі РФ

Сценарій маневрів Steadfast Defender - напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю 5 договору НАТО про колективну оборону.

Під час маневрів також уперше протестували нові регіональні плани оборони, узгоджені союзниками минулого року у зв'язку з війною РФ проти України.

Це були найбільші навчання НАТО з часів "холодної війни". Досі наймасштабнішими вважалися маневри під назвою Trident Juncture у 2018 році, які проходили переважно в Норвегії. У них брали участь близько 51 тисяч солдатів.

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