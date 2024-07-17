Німці вважають, що умови життя у ФРН погіршилися без Меркель

Умови життя в Німеччині погіршилися після того, як Анґела Меркель пішла з посади канцлерки ФРН, вважає 61 відсоток німців, опитаних YouGov.

Більшість німецьких виборців вважає, що ситуація в країні погіршилася відтоді, як Анґела Меркель (Angela Merkel) пішла з посади канцлерки ФРН. Про це свідчать дані опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки YouGov, приуроченого до 70-річчя Меркель, - ексканцлерка Німеччини святкує свій день народження в середу, 17 липня.

Згідно з результатами цього дослідження, 61 відсоток респондентів вважають, що умови життя в Німеччині погіршилися з моменту закінчення правління Меркель. Лише сім відсотків вважають, що ситуація покращилася, а ще 25 відсотків опитаних не помітили особливих змін.

Серед незадоволених - виборці "АдН", серед "оптимістів" - прихильники "зелених"

Думку про те, що після того, як Меркель пішла з посади, ситуація в Німеччині погіршилася, частіше висловлювали люди старшої вікової групи: так вважає 71 відсоток опитаних віком від 60 до 69 років і 69 відсотків респондентів віком від 50 до 59 років. Водночас більшість незадоволених була серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН): 85 відсотків з них упевнені, що ситуація погіршилася після того, як Меркель склала повноваження.

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Ті, хто вважає, що умови життя стали гіршими, звинувачують у цьому чинний федеральний уряд Олафа Шольца (Olaf Scholz) - так вважають 28 відсотків. 15 відсотків пояснюють погіршення зовнішніми чинниками, а ще 55 відсотків посилаються як на Шольца, так і на зовнішні обставини.

Серед тих, хто говорив про зміни на краще, частіше траплялися прибічники "зелених", які входять до правлячої коаліції, - 13 відсотків з них переконані, що життя в Німеччині після відставки Меркель покращилося. 26 відсотків пов'язують такі зміни із зовнішніми обставинами, 21 відсоток - з правлінням Олафа Шольца, ще 44 відсотки посилаються на обидва ці чинники.

Суперечки про спадщину Меркель

Анґела Меркель - восьма федеральна канцлерка Німеччини і перша жінка на чолі уряду ФРН. Вона обіймала посаду 16 років - з 2005-го по 2021-й.

Меркель користувалася широкою підтримкою як усередині країни, так і за кордоном, доки перебувала при владі. Однак війна Росії проти України, що почалася незабаром після того, як Меркель пішла з посади очільниці уряду ФРН, змусила багатьох переосмислити її спадщину.

Критики кажуть, що вона була занадто м'якою щодо Росії, в той час як енергетична залежність Берліна від Москви, що зростала під час її правління, була помилкою.

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Водночас захисники зазначають, що політика Меркель щодо Росії мало чим відрізнялася від політики інших глав урядів, незалежно від того, до якої партії ті належали: Німеччина давно підтримувала тісніші економічні, енергетичні та культурні зв'язки з Росією, ніж багато європейських союзників Берліна.

Прихильники Меркель також відзначають роль ексканцлерки в політиці Євросоюзу, вказуючи на те, що їй вдалося зберегти ЄС попри банківську та міграційну кризи.