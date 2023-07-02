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Київ - Берліну: Не повторюйте помилки Меркель

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
2 год. тому

Для Європи було б самогубством не надати Україні членства в НАТО після завершення нинішньої війни з РФ, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба
Дмитро КулебаФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилки колишньої канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), яка була категорично  проти вступу України в Північноатлантичний альянс  (НАТО) в 2008 році. Таку заяву Кулеба зробив під час свого інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, оприлюдненому в суботу, 1 липня.

"Не повторюйте помилку канцлерки Меркель, яку вона зробила (під час саміту НАТО. - Ред.) у  Бухаресті в 2008 році, коли вона запекло опиралася будь-якому прогресу в питанні членства України в НАТО", - застеріг Кулеба. 

На думку українського урядовця, тодішнє рішення "відкрило двері для вторгнення Путіна в Грузію і, зрештою, незаконної анексії Криму". Натомість, якби Україна вже була членом НАТО в 2014 році, анексії Криму, війни на Донбасі та вторгнення на територію всієї країни не сталося б, переконаний Кулеба.

Водночас сам український міністр стверджує, що членство України в НАТО неможливе, поки триває нинішня війна проти Росії.

"Самовбивча помилка Європи"

Попри це, на погляд Кулеби, Європі конче необхідно уможливити вступ України до Альянсу в майбутньому. "Після війни для Європи було б самогубством не прийняти Україну в члени НАТО", - застеріг міністр закордонних справ України.

Адже Україна поза НАТО означатиме, що війна і надалі залишатиметься можливим варіантом, пояснив очільник українського дипломатичного відомства. "Єдиний спосіб покласти край російській агресії проти Європи та європейсько-атлантичного простору в цілому - це прийняти Україну до НАТО", - наполягає Кулеба.

Зрештою, членство України в НАТО не призведе до нової або більшої війни з Росією, обґрунтував свою позицію Кулеба. Натомість це - "шлях до миру", вважає міністр, адже Росія не наважиться знову напасти на Україну, яка буде членом НАТО. І тоді Україна звільнить Німеччину та інші західні країни НАТО від тягаря захисту свого східного флангу Альянсу. "Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", - запевнив Кулеба.

Глава МЗС України розкритикував Віктора Орбана

Водночас Кулеба прокоментував і зроблені раніше заяви прем'єр-міністра Угорщини  Віктора Орбана  в інтерв'ю Bild про те, що Україна не є суверенною державою, оскільки в неї бракує грошей і вона залежить від постачання Заходом озброєнь. Глава МЗС України назвав такі твердження угорського прем'єра "перевернутою інтерпретацією реальності". У інтерв'ю Bild очільник української дипломатії наголосив: "Угорщина відчайдушно бореться за гроші ЄС, щоб підтримати свою макроекономічну стабільність і уникнути заворушень у країні".

Читайте також: Чи уповільнить Угорщина шлях України в ЄС і НАТО

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Дмитро Кулеба

Київ - Берліну: Не повторюйте помилки Меркель

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