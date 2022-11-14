Шольц: Путін не захотів вислуховувати критику на G20

Володимир Путін міг взяти участь у саміті G20, але відмовився через очікувану критику російської агресії проти України з боку країн-учасниць зустрічі, вважає канцлер ФРН.

Президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у саміті Великої двадцятки (G20) через дедалі різкішу критику дій Росії з боку інших держав, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спілкування з журналістами у Ханої, у неділю, 13 листопада, повідомляє Reuters.

За словами Шольца, "було б добре", якби Путін приїхав на конференцію. "Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та критикою, яку сформулювали багато країн світу. Швидше за все, саме тому його там не буде", - заявив німецький канцлер.

Але відсутність Путіна не вплине на перебіг обговорення війни Росії проти України, вважає Шольц. Світова спільнота ясно дала зрозуміти Кремлю, що військова ескалація "неприйнятна, і мають бути зроблені кроки - у тому числі з боку російської влади, з боку президента Росії - у бік пропозицій, що уможливлюють досягнення миру". "Ось чому ми старанно працюємо над формуванням думки, яка прояснює, що міжнародні правила (мають дотримуватися. - Ред.), що право має переважати силу", - зазначив канцлер, якого цитує Reuters.

Байден, Сі Цзіньпін та Лавров замість Путіна

Про відмову Путіна брати участь у саміті G20, що відбудеться 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія), стало відомо за кілька днів до початку конференції. Однак у заході візьмуть участь президент США Джо Байден, який обіцяв порушити під час зустрічей тему політичного врегулювання в Україні, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський, який виступить із відеозверненням до учасників.

Росію ж на саміті замість Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Під час своєї минулої поїздки на саміт "двадцятки" у липні російський міністр опинився в ізоляції - учасники зустрічі не стали робити групову фотографію з ним. Лавров залишив залу засідань одразу після виступу, не прослухавши промов колег.

Сам Путін з початку війни вкрай рідко виїжджає за межі Росії - однією з небагатьох таких поїздок став його візит до Тегерана в липні, під час якого, ймовірно, президент РФ та його іранський колега Ебрахім Раїсі обговорювали постачання іранських дронів-камікадзе російської армії для застосування у війні проти України.

А на VI саміт Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії, який відбувся у жовтні в Астані, Путін прилетів останнім - можливо, тому його не став зустрічати президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Крім того, з главою Кремля не стали вітатись деякі учасники конференції.

Україну хочуть бачити на зустрічах G20

Україна закликала виключити РФ із Великої двадцятки після одностороннього виходу Москви із "зернової угоди" у жовтні. У березні, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент США Джо Байден також виступав з такою ініціативою. Саме він пропонував долучити Україну до зустрічей G20, якщо питання виключення РФ не буде погоджено іншими країнами. Зрештою, хоча Україна не входить до списку країн-членів "великої двадцятки", Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на зустріч.

Натомість Олаф Шольц висловлювався за збереження формату Великої двадцятки за участю Росії. Однак канцлер не зміг сказати, чи сів би він за стіл переговорів із Путіним, якби той відвідав саміт.