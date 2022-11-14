  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Володимир Путін не братиме участь у саміті G20, щоб не вислуховувати критику.Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц: Путін не захотів вислуховувати критику на G20

Анатолій Арні | Степан Смишляєв
47 хв. тому

Володимир Путін міг взяти участь у саміті G20, але відмовився через очікувану критику російської агресії проти України з боку країн-учасниць зустрічі, вважає канцлер ФРН.

https://p.dw.com/p/4JT5u

Президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у саміті Великої двадцятки (G20) через дедалі різкішу критику дій Росії з боку інших держав, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спілкування з журналістами у Ханої, у неділю, 13 листопада, повідомляє Reuters.

За словами Шольца, "було б добре", якби Путін приїхав на конференцію. "Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та критикою, яку сформулювали багато країн світу. Швидше за все, саме тому його там не буде", - заявив німецький канцлер.

Але відсутність Путіна не вплине на перебіг обговорення війни Росії проти України, вважає Шольц. Світова спільнота ясно дала зрозуміти Кремлю, що військова ескалація "неприйнятна, і мають бути зроблені кроки - у тому числі з боку російської влади, з боку президента Росії - у бік пропозицій, що уможливлюють досягнення миру". "Ось чому ми старанно працюємо над формуванням думки, яка прояснює, що міжнародні правила (мають дотримуватися. - Ред.), що право має переважати силу", - зазначив канцлер, якого цитує Reuters.

Байден, Сі Цзіньпін та Лавров замість Путіна

Про відмову Путіна брати участь у саміті G20, що відбудеться 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія), стало відомо за кілька днів до початку конференції. Однак у заході візьмуть участь президент США Джо Байден, який обіцяв порушити під час зустрічей тему політичного врегулювання в Україні, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський, який виступить із відеозверненням до учасників.

Росію ж на саміті замість Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Під час своєї минулої поїздки на саміт "двадцятки" у липні російський міністр опинився в ізоляції - учасники зустрічі не стали робити групову фотографію з ним. Лавров залишив залу засідань одразу після виступу, не прослухавши промов колег.

Сам Путін з початку війни вкрай рідко виїжджає за межі Росії - однією з небагатьох таких поїздок став його візит до Тегерана в липні, під час якого, ймовірно, президент РФ та його іранський колега Ебрахім Раїсі обговорювали постачання іранських дронів-камікадзе російської армії для застосування у війні проти України.

А на VI саміт Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії, який відбувся у жовтні в Астані, Путін прилетів останнім - можливо, тому його не став зустрічати президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Крім того, з главою Кремля не стали вітатись деякі учасники конференції.

Україну хочуть бачити на зустрічах G20

Україна закликала виключити РФ із Великої двадцятки після одностороннього виходу Москви із "зернової угоди" у жовтні. У березні, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент США Джо Байден також виступав з такою ініціативою. Саме він пропонував долучити Україну до зустрічей G20, якщо питання виключення РФ не буде погоджено іншими країнами. Зрештою, хоча Україна не входить до списку країн-членів "великої двадцятки", Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на зустріч.

Натомість Олаф Шольц висловлювався за збереження формату Великої двадцятки за участю Росії. Однак канцлер не зміг сказати, чи сів би він за стіл переговорів із Путіним, якби той відвідав саміт.

Як Сергія Лаврова бойкотували на саміті G20

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Руйнування в Бахмуті (архівне фото)

Росіяни посилять наступ на Донеччині - ISW

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поштовий набір "Херсон - це Україна!"

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Суспільство11 листопада 2022 р.9 фото
Український військовий на лінії фронту на сході України (фото з архіву)

Бойовий медик: Тактична медицина в ЗСУ - за стандартами НАТО

Бойовий медик: Тактична медицина в ЗСУ - за стандартами НАТО

Суспільство11 листопада 2022 р.
Нафтопереробний завод PCK-Raffinerie в Шведті

"Дружба" без "Роснефти": сировина для Шведта пішла Польщею

"Дружба" без "Роснефти": сировина для Шведта пішла Польщею

Політика11 листопада 2022 р.
Траса на Херсон

Ситуація в Херсоні: що розповідають місцеві жителі

Ситуація в Херсоні: що розповідають місцеві жителі

Конфлікти10 листопада 2022 р.
Ukraine | Krieg | Artilleriebatterien der ukrainischen Armee bei Cherson

Відступ РФ з Херсона: пастка для ЗСУ чи поразка Путіна?

Відступ РФ з Херсона: пастка для ЗСУ чи поразка Путіна?

Конфлікти10 листопада 2022 р.06:58 хв.
Шпигунська програма Pegasus

Як Європа стежить за своїми громадянами

Як Європа стежить за своїми громадянами

Політика10 листопада 2022 р.
На головну сторінку