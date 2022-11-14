Шольц: Путін не захотів вислуховувати критику на G20
Анатолій Арні | Степан Смишляєв
47 хв. тому
Володимир Путін міг взяти участь у саміті G20, але відмовився через очікувану критику російської агресії проти України з боку країн-учасниць зустрічі, вважає канцлер ФРН.
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Президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у саміті Великої двадцятки (G20) через дедалі різкішу критику дій Росії з боку інших держав, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спілкування з журналістами у Ханої, у неділю, 13 листопада, повідомляє Reuters.
За словами Шольца, "було б добре", якби Путін приїхав на конференцію. "Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та критикою, яку сформулювали багато країн світу. Швидше за все, саме тому його там не буде", - заявив німецький канцлер.
Але відсутність Путіна не вплине на перебіг обговорення війни Росії проти України, вважає Шольц. Світова спільнота ясно дала зрозуміти Кремлю, що військова ескалація "неприйнятна, і мають бути зроблені кроки - у тому числі з боку російської влади, з боку президента Росії - у бік пропозицій, що уможливлюють досягнення миру". "Ось чому ми старанно працюємо над формуванням думки, яка прояснює, що міжнародні правила (мають дотримуватися. - Ред.), що право має переважати силу", - зазначив канцлер, якого цитує Reuters.
Байден, Сі Цзіньпін та Лавров замість Путіна
Про відмову Путіна брати участь у саміті G20, що відбудеться 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія), стало відомо за кілька днів до початку конференції. Однак у заході візьмуть участь президент США Джо Байден, який обіцяв порушити під час зустрічей тему політичного врегулювання в Україні, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський, який виступить із відеозверненням до учасників.
Росію ж на саміті замість Путіна представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Під час своєї минулої поїздки на саміт "двадцятки" у липні російський міністр опинився в ізоляції - учасники зустрічі не стали робити групову фотографію з ним. Лавров залишив залу засідань одразу після виступу, не прослухавши промов колег.
Сам Путін з початку війни вкрай рідко виїжджає за межі Росії - однією з небагатьох таких поїздок став його візит до Тегерана в липні, під час якого, ймовірно, президент РФ та його іранський колега Ебрахім Раїсі обговорювали постачання іранських дронів-камікадзе російської армії для застосування у війні проти України.
А на VI саміт Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії, який відбувся у жовтні в Астані, Путін прилетів останнім - можливо, тому його не став зустрічати президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Крім того, з главою Кремля не стали вітатись деякі учасники конференції.
Україну хочуть бачити на зустрічах G20
Україна закликала виключити РФ із Великої двадцятки після одностороннього виходу Москви із "зернової угоди" у жовтні. У березні, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент США Джо Байден також виступав з такою ініціативою. Саме він пропонував долучити Україну до зустрічей G20, якщо питання виключення РФ не буде погоджено іншими країнами. Зрештою, хоча Україна не входить до списку країн-членів "великої двадцятки", Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на зустріч.