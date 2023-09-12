Шольц: Пошуки мирного рішення в Україні потребують часу

Пошуки мирного рішення у війні РФ проти України потребують часу та терпіння, наголошує Олаф Шольц. При цьому він наполягає: умовою переговорів про припинення вогню має бути виведення російських військ з України.

Попри те, що до переговорів щодо мирного врегулювання війни Росії проти України вдалося залучити "важливі держави", швидко досягти миру не вдасться, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час зустрічі у Берліні з представниками християнської організації "Спільнота Святого Егідія" у вівторок, 12 вересня.

"Це вимагає зусиль і часу. Часу, якого ми фактично не маємо, тому що тим часом Росія продовжує бомбити, катувати і вбивати в Україні", - цитує канцлера агенція dpa.

Він додав, що робота заради миру вимагає також терпіння. При цьому Шольц вважає виправданим постачання Україні озброєнь не лише політично і стратегічно, але й "з точки зору етики миру".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її праві на самооборону стільки, скільки буде потрібно", - підтвердив канцлер.

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Умова миру - виведення військ РФ

Він також наголосив: передумовою переговорів про припинення вогню в Україні є виведення з її території російських військ. Те, що РФ воєнним шляхом захопила окремі території України, не повинно закінчитися тим, що вона залишиться там "назавжди", зазначив Шольц.

Основою миру, на його думку, могло б бути розуміння керівництвом Росії того, що існує варіант також і виведення військ з України. "Тоді, я переконаний, також буде можливість для переговорів, і український уряд братиме в них участь", - зауважив канцлер.

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Мирні переговори для припинення агресії РФ

Останнє велике міжнародне зібрання, присвячене мирному врегулюванню в Україні, відбулося у місті Джидда у Саудівській Аравії на початку серпня. В ньому взяли участь представники понад 30 країн, включно зі США, Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Індонезією. Росію не зустріч не запрошували.

Учасники переговорів погодились: в основі будь-якої мирної угоди має бути "повага до територіальної цілісності та суверенітету України" та дотримання принципу верховенства Статуту Організації Об'єднаних Націй.

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