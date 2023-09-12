Німеччина посилить оборонну підтримку України - Зеленський

За підсумками перемовин з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) у Києві в понеділок, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський анонсував додаткову військову допомогу від ФРН.

"Є сьогодні хороша новина: готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом (канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) - Ред.)", - повідомив Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Він додав, що тривають перемовини і з іншими партнерами щодо надання додаткових озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони. "Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений - буде результат", - зауважив Зеленський.

Бербок обіцяла додаткову допомогу в різних сферах

В рамках візиту до Києва Бербок також говорила про надання Україні додаткової допомоги, й не лише військової. Зокрема, вона повідомила про плани уряду ФРН виділити Києву додаткову гуманітарну допомогу на суму 20 мільйонів євро.

Також у її присутності було укладено меморандум між українськими державними структурами і німецькою компанією NOTUS ENERGY щодо будівництва вітрової електростанції у зоні відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Крім того, міністерка наголосила: потрібно зробити все можливе для захисту української енергосистеми, на яку РФ може знов націлитися восени і взимку. Вона додала, що Німеччина не припинить "підтримувати Україну в її захисті від російської агресії: економічно, військово, гуманітарно".

Втім, Бербок зауважила, що у Німеччині тривають внутрішні дискусії щодо крилатих ракет Taurus, про надання яких вже кілька місяців просить Київ. Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

Також напередодні стало відомо, що до кінця року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує передати Україні ще 40 відремонтованих бойових машин піхоти Marder.

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