Китай: "Мирна зустріч" у Джидді згуртувала консенсус

У МЗС Китаю заявили, що зустріч у Саудівській Аравії представників понад 40 країн щодо української "формули миру" допомогла "консолідувати міжнародний консенсус". Пекін представляв колишній посол КНР у Росії Лі Хуей.

Міжнародні переговори в Саудівській Аравії 5-6 серпня щодо пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України допомогли "консолідувати міжнародний консенсус", заявили в міністерстві закордонних справ (МЗС) Китаю у понеділок, 7 серпня.

Офіційний Пекін на саміті представляв спеціальний посланник з питань Євразії, колишній посол у Росії Лі Хуей. "Всі сторони позитивно прокоментували участь Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам", - цитує агентство Reuters заяву МЗС Китаю.

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Як йдеться в заяві міністерства, Лі "мав широкі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні", вислухав думки та пропозиції всіх сторін і "ще більше консолідував міжнародний консенсус". Водноча у заяві йдеться, що Пекін продовжить зміцнювати діалог на основі своєї "мирної пропозиції" з 12 пунктів і "накопичувати взаємну довіру".

Нагадаємо, що на переговорах в Джидді представники понад 40 країн обговорювали українську "формулу миру", домовилися створити робочі групи за кожним з її 10 пунктів, а також готувалися до проведення саміту на рівні глав держав. Натомість китайський "мирний план" свого часу отримав прохолодну реакцію в Україні та її союзницьких країнах.