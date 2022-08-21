Шольц: Німеччина передає Україні найсучасніше та найефективніше обладнання

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вкотре заперечив критику в бік його уряду щодо недостатніх темпів та обсягів у питанні постачання німецької зброї й військового оснащення в Україну. "Німеччина постачає (в Україну. - Ред.) велику кількість зброї", - запевнив Шольц у неділю, 21 серпня, під час розмови з громадянами з нагоди дня відкритих дверей федерального уряду. Крім того, нині ФРН передає Україні "найсучасніше та найефективніше обладнання", додав Шольц, якого цитує інформагенція AFP.

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Канцлер ФРН згадав зокрема такі види озброєнь, як зенітні самохідні установки Gepard, САУ PzH 2000, реактивні системи залпового вогню Mars II, а також заплановані постачання систем ППО Iris-T та контрбатарейних радарів Cobra. "Це незабаром прибуде туди", - запевнив він. Німеччина й надалі надаватиме Україні "все необхідне для її оборони", додав він. Утім, очільник німецького уряду наголосив, що важливо "не допустити ескалації війни".

Жодного миру на умовах Росії

Відповідаючи на інше запитання, Шольц дав зрозуміти, що ключ до закінчення війни лежить у Москві. Росія розпочала цю війну, щоб "захопити іншу країну або її частину, як колись в епоху імперіалізму", сказав канцлер. "Ми не можемо погодитися на це", - наголосив Шольц. Так само канцлер ФРН вказав на важливість недопущення мирної угоди для України на умовах Кремля. Тож мирного вирішення можна досягти лише у тому разі, якщо "Путін і російська держава також готові до нього". Шольц запевнив, що й надалі обстоюватиме цю свою позицію, зокрема й на переговорах із Путіним, навіть якщо вони будуть складними.

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Шольц також рішуче спростував тезу про те, що Захід недостатньо враховує безпекове занепокоєння Росії через розширення НАТО. Питання про членство України в НАТО не стояло на порядку денному, пояснив канцлер. Навпаки, Путін давно планував цю війну, оскільки був переконаний, що "Білорусь і Україна не мають бути окремими державами", додав Шольц. І це "абсурдно", переконаний канцлер ФРН. Те саме стосується і ймовірної історичної приналежності України до Росії. Якщо всі лідери держав гортали б підручники історії, щоб знайти, якими територіями раніше володіли їхні країни, "то протягом наступних 200 років ми не змогли б вийти з (періоду. - Ред.) воєн", - застеріг канцлер. Щодо прагнення України до членства в ЄС, Шольц зауважив, що Росія також має рахуватися з тим, коли інші країни "визнають за важливе демократію та верховенство права".