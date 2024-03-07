Снаряди для ЗСУ: гроші для ініціативи Чехії зібрано

Норвегія долучиться до фінансування ініціативи Чехії із закупівлі снарядів для України, виділивши для цього 153 мільйони доларів. Таким чином буде зібрано всю суму, необхідну для закупівлі 800 тисяч снарядів.

Уряд Норвегії у четвер, 7 березня, вирішив виділити 1,6 мільярда норвезьких крон (близько 153 мільйонів доларів або 140 мільйонів євро у перерахунку) на фінансування ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України поза межами Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

"Підтримка від Норвегії у розмірі до 1,6 мільярда норвезьких крон забезпечує повне фінансування ініціативи", - наголошується у повідомленні на сайті уряду Норвегії.

Як зазначається в повідомленні, в межах цієї ініціативи Чехія планує придбати до одного мільйона 155-мм та інших артилерійських боєприпасів для України. Чеські посадовці раніше говорили про плани закупити 800 тисяч снарядів: до 500 тисяч калібру 155 мм і до 300 тисяч - калібру 122 мм.

Також в норвезькому уряді нагадали що раніше вже виділили майже два мільярди крон (близько 191 мільйон доларів або 175 мільйонів) на збільшення виробничих потужностей власної оборонної промисловості. Половину цих грошей спрямували на збільшення потужностей фінсько-норвезької компанії Nammo AS, що спеціалізується на виробництві боєприпасів і аерокосмічної продукції.

"Для уряду важливо, щоб норвезька військова підтримка допомагала покривати потреби, які є пріоритетними для України в її оборонній боротьбі", - наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Він додав, що раніше Норвегія надавала Україні боєприпаси із власних запасів і висловив сподівання, що участь країни у чеській ініціативі сприятиме тому, щоб Київ отримав необхідні снаряди якнайшвидше.

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів

Про те, що Чехія знайшла ці боєприпаси у потенційних постачальників за межами ЄС, в середині лютого повідомив президент республіки Петр Павел. Відтоді профінансувати її зголосилися Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро" ) Франція, Данія, Латвія і Литва (на неназвані суми).

У кого саме закуплять снаряди, наразі не повідомляється. Раніше видання Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Напередодні видання Bloomberg написало, що союзники знайшли майже все необхідне фінансування для реалізації ініціативи Чехії і снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом декількох тижнів.